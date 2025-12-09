Pulisic torna in campo e segna, ma Leao si ferma: a rischio la Supercoppa in Arabia. Le condizioni del portoghese

Leao, il portoghese si ferma durante la sfida contro il Torino. A rischio la Supercoppa in Arabia: le sue condizioni

La gioia del Milan per la rimonta vincente contro il Torino, che ha riportato i rossoneri in vetta alla classifica, è stata rovinata dall’infortunio occorso a Rafael Leao. L’attaccante portoghese è stato costretto ad abbandonare il campo al 31′ del primo tempo a causa di un problema muscolare all’adduttore destro. Leao ha lasciato lo stadio zoppicando e con un’espressione visibilmente preoccupata, che non lascia presagire nulla di buono.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore si sottoporrà oggi a esami strumentali per determinare l’entità del danno e i tempi di recupero. In casa rossonera si spera in un esito positivo che possa renderlo disponibile per la Supercoppa Italiana il 18 dicembre contro il Napoli.

Leao, La Corsa Contro il Tempo per l’Arabia Saudita

Tuttavia, le sensazioni sono negative, e l’ipotesi di vederlo in campo in Arabia Saudita per la semifinale e per l’eventuale finale (contro Inter o Bologna) è considerata un “miracolo”. L’eventuale forfait di Leao rappresenterebbe una gravissima tegola per il Milan, costretto a giocarsi un trofeo cruciale senza uno dei suoi elementi più determinanti.

La situazione è aggravata dalla condizione non ottimale dei suoi potenziali sostituti: Santiago Gimenez è fermo da oltre un mese per un problema alla caviglia, mentre Christopher Nkunku continua a offrire prestazioni deludenti, inclusa quella di Torino, avendo entrambi segnato finora solo un gol stagionale in Coppa Italia. Fortunatamente per Allegri, resta l’opzione Christian Pulisic, che ha dimostrato un’impressionante resilienza, segnando una doppietta decisiva nonostante fosse debilitato dalla febbre avuta nei giorni precedenti.