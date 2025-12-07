Torino Milan, la differenza difensiva tra le due squadre. I rossoneri, in Serie A, non subiscono gol da... Parma: i numeri

 Torino Milan, i numeri difensivi dei rossoneri e dei granata
Torino Milan, i dati difensivi delle due squadre. I rossoneri non subiscono un gol… dal match contro il Parma: i numeri

In vista di Torino-Milan, la 14^ giornata di Serie A presenta dati statistici interessanti sui rispettivi momenti di forma. Il Torino arriva alla sfida con un notevole punto di forza storica: i granata hanno vinto le ultime tre sfide casalinghe contro il Milan. Un simile filotto non si verificava in casa del Toro dal lontano periodo tra il 1975/76 e il 1977/78, sottolineando la difficoltà dei rossoneri sul campo avversario.

Tuttavia, il presente del Torino mostra una squadra che non trova la vittoria in campionato da cinque turni (3 pareggi e 2 sconfitte), con l’ultima gioia interna risalente al 2-1 contro il Genoa.

Torino Milan, i dati sulle reti subite

Un dato preoccupante per il Torino riguarda la concentrazione: sei delle 23 reti subite dai granata sono state incassate nei 15 minuti che precedono l’intervallo (tra il 31′ e il 45′, inclusi i recuperi).

Il Milan, d’altra parte, entra in campo con una difesa che ha ritrovato solidità. I rossoneri mantengono la porta inviolata da 208 minuti, un segno della ritrovata organizzazione difensiva, con l’ultima rete subita al 62′ di Parma-Milan (2-2). Nonostante questa ritrovata ermeticità, il Milan è la squadra che ha subito il maggior numero di rigori in questa stagione (4), al pari di Udinese, Fiorentina e Napoli.

