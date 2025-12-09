Torino Milan, gli episodi da Moviola: il voto di Chiffi e quel gol annullato. L’analisi della Gazzetta

Torino Milan, gli episodi da Moviola e l’analisi de La Gazzetta dello Sport: dal voto di Chiffi al gol di Adams annullato

L’analisi degli episodi da moviola di Torino-Milan, terminata 2-3 per i rossoneri, ha portato La Gazzetta dello Sport ad assegnare un voto di 5,5 all’arbitro Daniele Chiffi. La lieve insufficienza è motivata da un errore chiave nel secondo tempo, sebbene la gestione della maggior parte degli altri episodi sia stata considerata corretta.

Andando con ordine, al minuto 8′ è stato giudicato giustamente rigore il tocco di braccio di Fikayo Tomori, dato che il movimento era attivo verso il pallone. Al 17′, prima del gol di Zapata, il contrasto tra Adrien Tamèze e Christopher Nkunku è stato ritenuto da Chiffi, a un metro di distanza, troppo lieve per interrompere il gioco. Nella ripresa, anche il contatto subito da Nkunku in area dopo il cross di Loftus-Cheek è stato valutato come “light” e non punibile. Corretta anche l’ammonizione al 60′ per Faustino Anjorin.

Torino Milan, L’Errore che Costa il Voto: Il Gol Annullato a Che Adams

L’episodio che ha determinato l’insufficienza in pagella per Chiffi è avvenuto al 65′, quando è stato annullato il gol segnato da Che Adams.

L’arbitro ha ritenuto falloso l’intervento di Marcus Pedersen su Alexis Saelemaekers, mimando una spinta a due mani. Tuttavia, La Gazzetta chiarisce che il fallo non c’era: il gesto della spinta sarebbe avvenuto solo successivamente all’81’, nello stesso duello sulla fascia sinistra. La decisione di annullare la rete per una spinta inesistente è stata considerata l’errore di valutazione che ha macchiato la direzione di gara di Chiffi.