Torino Milan, Matri celebra Pulisic. L’analisi dell’ex attaccante sulla vittoria in rimonta dei rossoneri
La partita del Milan contro il Torino, valida per la 14^ giornata di Serie A, è iniziata in modo sconcertante per i rossoneri. Allo stadio Olimpico – Grande Torino, la squadra di Massimiliano Allegri si è ritrovata sotto 2-0 dopo soli 17′ minuti, a causa del rigore trasformato da Nikola Vlašić e del gol di Duván Zapata. La situazione è peggiorata con l’infortunio di Rafael Leão. Nonostante tutto, il Milan è riuscito a ribaltare completamente l’incontro.
Dopo la rete dalla distanza di Adrien Rabiot, è stata la doppietta di Christian Pulisic nella ripresa a sigillare l’impresa, un fatto ancor più sorprendente considerando che lo statunitense era debilitato dalla febbre e non era atteso tra i titolari.
Torino Milan, Matri su Pulisic: Il Fattore Determinante
Nel dopopartita, all’interno della trasmissione “4-2-3-1”, l’ex attaccante rossonero Alessandro Matri ha espresso il suo encomio per la prestazione del Diavolo: “Grande partita, grande reazione da parte del Milan”. Matri ha riconosciuto che i due gol subiti dal Torino sono scaturiti da episodi specifici: un errore di Fikayo Tomori sul primo e una palla persa da Christopher Nkunku sul secondo.
Tuttavia, Matri ha insistito sul fatto che “Il Milan però c’era in campo”. La svolta decisiva, secondo l’ex attaccante, è arrivata con l’ingresso di Pulisic nel secondo tempo, che si è rivelato “il fattore in più del Milan”, confermando l’importanza del giocatore americano in questo momento cruciale della stagione.