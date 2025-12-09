 Torino Milan, Matri parla così della vittoria dei rossoneri
Torino Milan, Matri celebra Pulisic. L'analisi dell'ex attaccante sulla vittoria in rimonta dei rossoneri

Balotelli si confessa: dal suo talento ai giudizi degli altri. L'ex attaccante del Milan a tutto tondo. Le sue parole

Piccari parla così della corsa a tre per lo Scudetto: corrono Inter e Napoli, ma attenzione al Milan di Allegri...

Sacchi e la sua analisi sulla vittoria in rimonta del Milan sul Torino. Le parole dell'ex tecnico rossonero

Sergio Ramos, parla il presidente del Monterrey: «Il suo addio ci ha sorpreso. Vi spiego il motivo»

Published

Published

4 secondi ago

on

By

Matri

Torino Milan, Matri parla così della vittoria in rimonta dei rossoneri. Le parole dell’ex attaccante su Pulisic

La partita del Milan contro il Torino, valida per la 14^ giornata di Serie A, è iniziata in modo sconcertante per i rossoneri. Allo stadio Olimpico – Grande Torino, la squadra di Massimiliano Allegri si è ritrovata sotto 2-0 dopo soli 17′ minuti, a causa del rigore trasformato da Nikola Vlašić e del gol di Duván Zapata. La situazione è peggiorata con l’infortunio di Rafael Leão. Nonostante tutto, il Milan è riuscito a ribaltare completamente l’incontro.

Dopo la rete dalla distanza di Adrien Rabiot, è stata la doppietta di Christian Pulisic nella ripresa a sigillare l’impresa, un fatto ancor più sorprendente considerando che lo statunitense era debilitato dalla febbre e non era atteso tra i titolari.

Torino Milan, Matri su Pulisic: Il Fattore Determinante

Nel dopopartita, all’interno della trasmissione “4-2-3-1”, l’ex attaccante rossonero Alessandro Matri ha espresso il suo encomio per la prestazione del Diavolo: “Grande partita, grande reazione da parte del Milan”. Matri ha riconosciuto che i due gol subiti dal Torino sono scaturiti da episodi specifici: un errore di Fikayo Tomori sul primo e una palla persa da Christopher Nkunku sul secondo.

Tuttavia, Matri ha insistito sul fatto che “Il Milan però c’era in campo”. La svolta decisiva, secondo l’ex attaccante, è arrivata con l’ingresso di Pulisic nel secondo tempo, che si è rivelato “il fattore in più del Milan”, confermando l’importanza del giocatore americano in questo momento cruciale della stagione.

