Torino Milan, Matri celebra Pulisic. L’analisi dell’ex attaccante sulla vittoria in rimonta dei rossoneri

Torino Milan, Matri parla così della vittoria in rimonta dei rossoneri. Le parole dell’ex attaccante su Pulisic

La partita del Milan contro il Torino, valida per la 14^ giornata di Serie A, è iniziata in modo sconcertante per i rossoneri. Allo stadio Olimpico – Grande Torino, la squadra di Massimiliano Allegri si è ritrovata sotto 2-0 dopo soli 17′ minuti, a causa del rigore trasformato da Nikola Vlašić e del gol di Duván Zapata. La situazione è peggiorata con l’infortunio di Rafael Leão. Nonostante tutto, il Milan è riuscito a ribaltare completamente l’incontro.

Dopo la rete dalla distanza di Adrien Rabiot, è stata la doppietta di Christian Pulisic nella ripresa a sigillare l’impresa, un fatto ancor più sorprendente considerando che lo statunitense era debilitato dalla febbre e non era atteso tra i titolari.

Torino Milan, Matri su Pulisic: Il Fattore Determinante

Nel dopopartita, all’interno della trasmissione “4-2-3-1”, l’ex attaccante rossonero Alessandro Matri ha espresso il suo encomio per la prestazione del Diavolo: “Grande partita, grande reazione da parte del Milan”. Matri ha riconosciuto che i due gol subiti dal Torino sono scaturiti da episodi specifici: un errore di Fikayo Tomori sul primo e una palla persa da Christopher Nkunku sul secondo.

Tuttavia, Matri ha insistito sul fatto che “Il Milan però c’era in campo”. La svolta decisiva, secondo l’ex attaccante, è arrivata con l’ingresso di Pulisic nel secondo tempo, che si è rivelato “il fattore in più del Milan”, confermando l’importanza del giocatore americano in questo momento cruciale della stagione.