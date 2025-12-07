Torino Milan, sorpasso Loftus-Cheek? Allegri medita la mossa a centrocampo. Le ultime da Milanello

Torino Milan, nelle ultime ore Loftus-Cheek avrebbe superato Ricci come possibile titolare nella gara di domani sera

Mentre il Milan si prepara a chiudere un ciclo intenso di partite con la difficile trasferta contro il Torino, la formazione di Massimiliano Allegri riserva ancora qualche sorpresa, soprattutto in un centrocampo che deve fare a meno dell’infortunato Fofana. Il duello per sostituire il francese nel ruolo di mezzala destra, al fianco di Luka Modric e Adrien Rabiot, sembrava orientato verso un nome, ma le ultime ore hanno ribaltato le gerarchie.

Torino Milan, Loftus-Cheek favorito su Ricci

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il «ballottaggio» è cambiato: Ruben Loftus-Cheek sarebbe passato in netto vantaggio su Samuele Ricci per conquistare la maglia da titolare. Fino a poco tempo fa, Ricci sembrava in pole position grazie alla sua affidabilità tattica e alla sua capacità di recupero palla, ma la decisione di Allegri sembrerebbe propendere ora per il profilo fisico e la potenza dell’inglese.

Questa scelta, se confermata, non sarebbe casuale. Contro una squadra rocciosa e ben organizzata come il Torino, la fisicità di Loftus-Cheek e la sua abilità negli inserimenti offensivi potrebbero rappresentare un fattore determinante per scardinare la difesa granata. Allegri punta quindi sulla capacità dell’inglese di rompere gli schemi e di sfruttare gli spazi che l’organizzazione tattica di Modric e Rabiot creeranno. L’eventuale titolarità di Loftus-Cheek dimostrerebbe la volontà del tecnico di puntare su giocatori che possano garantire un impatto diretto in zona offensiva, un elemento chiave per ottenere i tre punti necessari per voltare pagina dopo la delusione di Coppa Italia.













