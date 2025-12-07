 Torino Milan, sorpasso Loftus-Cheek? Allegri medita...
Connect with us

News

Torino Milan, sorpasso Loftus-Cheek? Allegri medita la mossa a centrocampo. Le ultime da Milanello

News

Fonseca, l'ex tecnico rossonero torna sulla panchina del Lione dopo la maxi squalifica di nove mesi

News

AIC, la condanna dell'associazione alle minacce di morte verso le famiglie dei calciatori della Fiorentina

News

Classifica Serie A, affonda la Roma e vittoria importante per la salvezza del Cagliari. Come cambiano le gerarchie

News Settore giovanile

Milan Futuro, la risalita è realtà: vittoria in rimonta sulla Varesina e quinto posto in classifica. La graduatoria aggiornata

News

Torino Milan, sorpasso Loftus-Cheek? Allegri medita la mossa a centrocampo. Le ultime da Milanello

Milan news 24

Published

1 ora ago

on

By

Loftus-Cheek

Torino Milan, nelle ultime ore Loftus-Cheek avrebbe superato Ricci come possibile titolare nella gara di domani sera

Mentre il Milan si prepara a chiudere un ciclo intenso di partite con la difficile trasferta contro il Torino, la formazione di Massimiliano Allegri riserva ancora qualche sorpresa, soprattutto in un centrocampo che deve fare a meno dell’infortunato Fofana. Il duello per sostituire il francese nel ruolo di mezzala destra, al fianco di Luka Modric e Adrien Rabiot, sembrava orientato verso un nome, ma le ultime ore hanno ribaltato le gerarchie.

Torino Milan, Loftus-Cheek favorito su Ricci

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il «ballottaggio» è cambiato: Ruben Loftus-Cheek sarebbe passato in netto vantaggio su Samuele Ricci per conquistare la maglia da titolare. Fino a poco tempo fa, Ricci sembrava in pole position grazie alla sua affidabilità tattica e alla sua capacità di recupero palla, ma la decisione di Allegri sembrerebbe propendere ora per il profilo fisico e la potenza dell’inglese.

Questa scelta, se confermata, non sarebbe casuale. Contro una squadra rocciosa e ben organizzata come il Torino, la fisicità di Loftus-Cheek e la sua abilità negli inserimenti offensivi potrebbero rappresentare un fattore determinante per scardinare la difesa granata. Allegri punta quindi sulla capacità dell’inglese di rompere gli schemi e di sfruttare gli spazi che l’organizzazione tattica di Modric e Rabiot creeranno. L’eventuale titolarità di Loftus-Cheek dimostrerebbe la volontà del tecnico di puntare su giocatori che possano garantire un impatto diretto in zona offensiva, un elemento chiave per ottenere i tre punti necessari per voltare pagina dopo la delusione di Coppa Italia.







Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.