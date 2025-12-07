News
Torino Milan, quella statistica favorisce i rossoneri! Maignan da urlo, il dato fa sorridere Allegri
In vista di Torino-Milan, match valido per la quattordicesima giornata di Serie A, le statistiche ufficiali della Lega Calcio Serie A evidenziano la grande solidità difensiva raggiunta dai rossoneri sotto la guida di Massimiliano Allegri.
Il Milan, infatti, vanta una striscia di imbattibilità che si è estesa fino a 208 minuti senza subire gol. L’ultima rete incassata risale al 62’ della partita Parma-Milan, terminata 2-2 lo scorso 8 novembre, quando fu Delprato a trafiggere la difesa rossonera.
Questo dato attesta la cresciuta organizzazione del reparto arretrato milanista, un elemento cruciale per affrontare la difficile trasferta contro i granata. Arrivare a Torino con un «muro» difensivo così blindato offre ad Allegri una base solida su cui costruire la prestazione, un vantaggio non indifferente per cercare i tre punti e rilanciare le ambizioni in campionato. La tenuta difensiva sarà la chiave per avere la meglio sul Torino.