 Torino Milan, quella statistica favorisce i rossoneri!
Torino Milan, quella statistica favorisce i rossoneri! Maignan da urlo, il dato fa sorridere Allegri

Mercato Milan, Tare prepara il doppio colpo dal Parma: l'ultima indiscrezione non lascia dubbi sul futuro

Pulisic, ore d'ansia in casa Milan! Niente partenza per Torino ma Allegri nutre ancora una speranza. Gli aggiornamenti

Calciomercato Milan, Gimenez e il problema mentale: Allegri lo difende ma il messicano è un caso: c'è quel sospetto

Curva Sud Milan, la protesta infuocata degli Ultras rossoneri: prezzi raddoppiati a Torino e l'accusa di silenzio complice al club

Torino Milan, quella statistica favorisce i rossoneri! Maignan da urlo, il dato fa sorridere Allegri

10 minuti ago

Torino Milan, in Serie A la porta rossonera è inviolata da 208′: dato da urlo per Maignan e compagni, Allegri può sorridere

In vista di Torino-Milan, match valido per la quattordicesima giornata di Serie A, le statistiche ufficiali della Lega Calcio Serie A evidenziano la grande solidità difensiva raggiunta dai rossoneri sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Il Milan, infatti, vanta una striscia di imbattibilità che si è estesa fino a 208 minuti senza subire gol. L’ultima rete incassata risale al 62’ della partita Parma-Milan, terminata 2-2 lo scorso 8 novembre, quando fu Delprato a trafiggere la difesa rossonera.

Questo dato attesta la cresciuta organizzazione del reparto arretrato milanista, un elemento cruciale per affrontare la difficile trasferta contro i granata. Arrivare a Torino con un «muro» difensivo così blindato offre ad Allegri una base solida su cui costruire la prestazione, un vantaggio non indifferente per cercare i tre punti e rilanciare le ambizioni in campionato. La tenuta difensiva sarà la chiave per avere la meglio sul Torino.

