Torino Milan, sorpresa Nkunku! Spiffero da Milanello: senza Pulisic tocca al francese? Ultime

Torino Milan, Allegri attende Pulisic: Nkunku è al momento in vantaggio su Loftus-Cheek per affiancare Leao. Ultime

Manca solo un allenamento prima della partenza per Torino, ma la formazione del Milan che affronterà domani sera i granata di Baroni continua a riservare incertezze e svolte inaspettate. La squadra di Massimiliano Allegri deve già fare i conti con diverse assenze nel reparto offensivo e a centrocampo, con Gimenez, Fofana e Athekame ancora indisponibili. A questo trio potrebbe purtroppo aggiungersi anche Christian Pulisic, l’uomo più decisivo del Diavolo.

Torino Milan, c’è Nkunku con Leao

In diretta da Milanello per Sky, Peppe Di Stefano ha infatti riportato che lo statunitense ha avuto un attacco febbrile nella notte, mettendo seriamente in dubbio la sua presenza in campo. La decisione finale sulla sua disponibilità e sul rientro da titolare verrà presa solo nella giornata di domani, tenendo conto delle sue condizioni fisiche.

L’eventuale forfait di Pulisic aprirebbe le porte a un nome a sorpresa per affiancare Rafael Leao in attacco: Christopher Nkunku. Sebbene il suo utilizzo fosse in ballottaggio, al momento il francese sembra essere in netto vantaggio su Ruben Loftus-Cheek per ricoprire quella posizione da seconda punta. La sua presenza garantirebbe ad Allegri imprevedibilità e un attacco agile, necessario per scardinare la difesa del Torino.

Intanto, anche a centrocampo si è aperto un ballottaggio per sostituire l’infortunato Fofana, dove Samuele Ricci è il favorito per partire dal primo minuto. In difesa, invece, dopo l’esclusione (per turnover) in Coppa Italia, ci sarà il ritorno dal primo minuto di Matteo Gabbia al centro della retroguardia. Il nodo cruciale, però, resta in attacco: l’incertezza su Pulisic e l’ascesa di Nkunku rendono l’ultima rifinitura a Milanello decisiva per sciogliere i dubbi di Allegri.