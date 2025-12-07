Torino Milan, altro problema per Pulisic. I dubbi di Allegri e il possibile sostituto al fianco di Leao

Torino Milan, Pulisic potrebbe saltare la trasferta di campionato. Chi al suo posto? I dubbi di Allegri e un ballottaggio

Ancora un intoppo per Christian Pulisic in casa Milan. L’attaccante statunitense, che era il candidato principale per tornare titolare domani sera (ore 20.45) nella trasferta contro il Torino, si è fermato nuovamente a causa di un attacco febbrile. Questo problema di salute, salvo recuperi in extremis, ne pregiudicherà la presenza all’Olimpico Grande Torino, nel posticipo della 14^ giornata.

Questa battuta d’arresto arriva dopo un periodo già complicato per il classe ’98. Dopo essere rientrato in occasione del derby contro l’Inter (23 novembre) da un infortunio muscolare rimediato con la sua nazionale, Pulisic aveva dovuto saltare l’ultima di campionato contro la Lazio per un affaticamento. Anche in Coppa Italia era stato gestito con cautela, subentrando solo nei minuti finali.

Torino Milan, il Ballottaggio per la Maglia da Titolare

Massimiliano Allegri, in conferenza stampa pre-partita, ha confermato il nuovo problema del suo giocatore: “Pulisic stanotte ha avuto un attacco di febbre, vediamo se sarà a disposizione o meno.” Il tecnico rossonero non ha quindi sciolto i dubbi, anche se l’attaccante era fortemente indiziato per affiancare Rafael Leao dall’inizio.

Nel caso in cui Pulisic non venisse recuperato al 100%, l’allenatore dovrà scegliere tra Loftus-Cheek, titolare in Coppa Italia, e Nkunku, schierato dall’inizio nell’ultima gara di Serie A. La gestione del numero 11 è fondamentale per non compromettere il suo recupero in vista del successivo impegno contro il Sassuolo del 14 dicembre.