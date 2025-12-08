Torino Milan, Loftus-Cheek scalza Ricci: inglese titolare, Allegri gli affida un compito molto preciso

Torino Milan, il verdetto del campo: il tecnico lancia Loftus-Cheek dal 1′ e gli affida una missione speciale per la svolta

La notte dell’Olimpico Grande Torino porta con sé risposte definitive per lo scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. Con l’assenza pesante di Youssouf Fofana, fermato da un fastidioso problema muscolare, il tecnico livornese si è trovato di fronte a un bivio cruciale per ridisegnare gli equilibri del centrocampo del Milan. Dopo un attento ballottaggio che ha tenuto banco nelle ultime ore della vigilia, la decisione finale è arrivata: sarà Ruben Loftus-Cheek a scendere in campo dal primo minuto, vincendo la concorrenza interna di Samuele Ricci e Ardon Jashari.

Torino Milan, Loftus-Cheek titolare: ecco perchè

Come riportato dettagliatamente da La Gazzetta dello Sport, la scelta di puntare sul numero 8 inglese non è casuale, ma risponde a una precisa esigenza di fisicità e inserimenti offensivi. Allegri crede ciecamente nelle potenzialità dell’ex Chelsea, ma non nasconde la necessità di vedere un cambio di passo, specialmente sotto porta. Le sue parole in conferenza stampa risuonano come una vera e propria investitura condita da una sfida personale: «Ruben deve convincersi delle sue qualità, ha strapotere fisico e deve segnare di più». Stasera, dunque, Loftus-Cheek è chiamato a trasformare questo «strapotere» in una prestazione dominante per non far rimpiangere il compagno assente.

Parallelamente al campo, l’attenzione dello staff medico è rivolta proprio al recupero di Fofana. Le notizie che filtrano dall’infermeria lasciano spazio a un cauto ottimismo per il breve termine. Il piano di rientro è stato tracciato: il centrocampista francese dovrebbe tornare a disposizione nel lasso di tempo che intercorre tra il prossimo impegno di campionato contro il Sassuolo (in programma domenica alle 12:30 a San Siro) e l’appuntamento clou della stagione, la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, prevista per il 18 dicembre nella cornice internazionale di Riad.