Torino Milan, Gimenez esulta così sui social: il messaggio al suo compagno di squadra Pulisic

Torino Milan, Gimenez esulta così sui social per la vittoria dei rossoneri: il messaggio al suo compagno di squadra Pulisic

Subito dopo la vittoria al cardiopalma del Milan per 3-2 contro il Torino, l’attaccante rossonero Santiago Gimenez ha voluto celebrare il successo in un modo personale. Gimenez, che non è sceso in campo ufficialmente dallo scorso 28 ottobre, ha seguito la partita dalla televisione e ha manifestato il suo entusiasmo sui social media.

Il messicano ha pubblicato una storia su Instagram che ritraeva il video del gol decisivo, quello della vittoria, messo a segno da Christian Pulisic.

Torino Milan, “Let’s go Pulisic!”: L’Encomio Sociale

Accompagnando il filmato, Gimenez ha lasciato un chiaro messaggio di supporto e celebrazione per il suo compagno di squadra americano, scrivendo: “Let’s go Pulisic!”. Questo gesto sottolinea non solo l’importanza della doppietta di Pulisic nel risultato finale, ma anche il forte spirito di squadra e il legame tra i giocatori all’interno dello spogliatoio del Milan, anche tra chi non è attualmente in campo.