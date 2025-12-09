Calciomercato Milan, per l’attacco spunta Lucca! Idea di Tare, c’è concorrenza in Serie A. La situazione

 Calciomercato Milan, per l'attacco spunta Lucca! Idea di Tare
3 ore ago

Calciomercato Milan, in vista del prossimo gennaio spunta anche la candidatura di Lucca per l’attacco: primo sondaggio col Napoli

Il mercato del Milan in attacco è avvolto da un dilemma che blocca le mosse in entrata. L’arrivo di un nuovo centravanti, secondo le indiscrezioni provenienti da Milanello, è strettamente legato all’uscita di Santiago Gimenez. Tuttavia, la posizione del giocatore complica non poco i piani rossoneri.

Mercato Milan, idea Lucca per l’attacco

La sua agente, Rafaela Pimenta, ha infatti ribadito che il messicano non ha alcuna intenzione di muoversi a gennaio. Come sottolineato da Di Marzio, si è creato un cortocircuito: «è da capire se il Milan forzerà la sua uscita o forzerà l’arrivo di un attaccante a prescindere» dalla cessione. La dirigenza rossonera dovrà dunque prendere una decisione netta per sbloccare la situazione.

Nel frattempo, il panorama delle possibili alternative si fa interessante e vede spuntare un nome su cui il Milan potrebbe puntare: Lorenzo Lucca. L’attaccante, attualmente in prestito, potrebbe rappresentare un’occasione succulenta. Di Marzio evidenzia come Lucca sia destinato a muoversi, considerando la situazione tattica in altre big: «Lucca può diventare un tema di mercato, perché con il rientro di Lukaku, visto che il Napoli gioca con una sola punta che in questo momento è Hojlund, Lucca potrebbe essere anche l’uomo da Milan o da Roma nel mercato di gennaio». Un profilo che, per caratteristiche e opportunità, si adatta perfettamente alle esigenze del Diavolo.

