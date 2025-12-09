Calciomercato Milan, per l’attacco spunta Lucca! Idea di Tare, c’è concorrenza in Serie A. La situazione

Calciomercato Milan, in vista del prossimo gennaio spunta anche la candidatura di Lucca per l’attacco: primo sondaggio col Napoli

Il mercato del Milan in attacco è avvolto da un dilemma che blocca le mosse in entrata. L’arrivo di un nuovo centravanti, secondo le indiscrezioni provenienti da Milanello, è strettamente legato all’uscita di Santiago Gimenez. Tuttavia, la posizione del giocatore complica non poco i piani rossoneri.

Mercato Milan, idea Lucca per l’attacco

La sua agente, Rafaela Pimenta, ha infatti ribadito che il messicano non ha alcuna intenzione di muoversi a gennaio. Come sottolineato da Di Marzio, si è creato un cortocircuito: «è da capire se il Milan forzerà la sua uscita o forzerà l’arrivo di un attaccante a prescindere» dalla cessione. La dirigenza rossonera dovrà dunque prendere una decisione netta per sbloccare la situazione.

Nel frattempo, il panorama delle possibili alternative si fa interessante e vede spuntare un nome su cui il Milan potrebbe puntare: Lorenzo Lucca. L’attaccante, attualmente in prestito, potrebbe rappresentare un’occasione succulenta. Di Marzio evidenzia come Lucca sia destinato a muoversi, considerando la situazione tattica in altre big: «Lucca può diventare un tema di mercato, perché con il rientro di Lukaku, visto che il Napoli gioca con una sola punta che in questo momento è Hojlund, Lucca potrebbe essere anche l’uomo da Milan o da Roma nel mercato di gennaio». Un profilo che, per caratteristiche e opportunità, si adatta perfettamente alle esigenze del Diavolo.