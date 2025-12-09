 Calciomercato Milan, Tare rompe gli indugi: attaccante...
Calciomercato Milan, Tare rompe gli indugi: attaccante a gennaio, spunta il nome a sorpresa per Allegri

6 minuti ago

Tare

Calciomercato Milan, i rossoneri vogliono far partire Santiago Gimenez a gennaio per prendere un nuovo attaccante: spunta Lucca

Il Milan è pronto a muoversi con decisione sul fronte offensivo, ma il mercato dei rossoneri sembra legato a una pedina fondamentale che al momento è ancora in bilico. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, l’arrivo di un nuovo attaccante è direttamente dipendente dall’uscita di Santiago Gimenez.

La volontà del club, in questo momento, è il vero nodo cruciale della situazione. Bisogna capire se la dirigenza rimarrà ferma sulla condizione di cedere prima di acquistare, o se invece deciderà di forzare l’uscita dell’attaccante messicano per sbloccare le risorse necessarie. Il destino del reparto offensivo dipenderà, in sostanza, dalla decisione che verrà presa sul futuro di Gimenez.

Calciomercato Milan, spunta Lucca per l’attacco

Nel frattempo, il noto esperto di mercato ha indicato un profilo interessante che potrebbe diventare merce pregiata in questa sessione invernale: Lorenzo Lucca. L’attaccante, attualmente in prestito, potrebbe essere un nome caldo non solo per il Milan, ma anche per la Roma. La sua candidatura è sul tavolo dei due top club italiani, pronti a contendersi un elemento che potrebbe rinforzare in maniera importante il proprio attacco. Il valzer delle punte è appena iniziato.

