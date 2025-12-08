Gimenez Milan, il messicano ha interessi forti dalla Premier League. A gennaio… Segui le ultimissime

Il piano strategico del Milan per la sessione invernale di calciomercato è a rischio di subire un’improvvisa e significativa accelerazione, legata al futuro del reparto offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Claudio Raimondidurante la trasmissione SportMediaset XXL, la permanenza a Milanello di Santiago Gimenez, l’attaccante messicano, è diventata fortemente incerta.

Nonostante gli agenti del giocatore continuino a ribadire la sua volontà di rimanere nel club di via Aldo Rossi, la realtà tecnica del campo racconta una storia di scarso utilizzo. Il neo-allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico livorneseche privilegia la continuità, ha blindato le posizioni di Rafael Leão e Christian Pulisic quali titolari inamovibili, chiudendo di fatto gli spazi per Gimenez.

L’Eliminazione dalla Coppa Italia e la Riduzione del Minutaggio

La situazione si è aggravata con l’eliminazione del Milan dalla Coppa Italia. Questo evento ha ridotto drasticamente il calendario della squadra a una sola partita a settimana (la Serie A), un fattore che inevitabilmente comprime ulteriormente lo spazio disponibile per l’attaccante messicano. Con meno impegni, le opportunità di concedere il minutaggio richiesto ai giocatori meno utilizzati si riducono al lumicino.

Questa situazione di stallo tecnico non è passata inosservata oltremanica. Due importanti club di Premier League, il Leeds e il West Ham, sono alla finestra e si preparano a presentare offerte concrete. Le due società inglesi potrebbero infatti garantire a Gimenez quel minutaggio che al momento gli manca in Italia per la sua crescita professionale.

La Posizione Pragmatica del DS Tare

La società rossonera, e in particolare il Direttore Sportivo Igli Tare, il dirigente albanese responsabile delle operazioni di mercato, mantiene una posizione pragmatica. Il Milan è pronto a tornare sul mercato in entrata per un nuovo attaccante solo ed esclusivamente in caso di partenza di Gimenez.

L’eventuale cessione del messicano libererebbe risorse economiche e di spazio in rosa, permettendo a Tare di agire rapidamente per trovare un centravanti di riserva che si adatti meglio alle esigenze tattiche di Allegri e che accetti un ruolo da alternativa. Il futuro di Gimenez è, dunque, la chiave di volta per sbloccare l’intera strategia offensiva del Diavolo a gennaio.