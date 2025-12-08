 Calciomercato Milan, la Premier League piomba su Gimenez
Calciomercato Milan, la Premier League piomba su Santiago Gimenez: tris di nomi per sostituire il messicano

Mercato Milan, Allegri chiede rinforzi in difesa: Tare punta al doppio colpo

Calciomercato Milan, parte la missione Muharemovic: Tare sfida le altre big della Serie A con una suggestione sullo sfondo

Calciomercato Milan, Tare prepara il doppio colpo in Serie A? Osservatori rossoneri in azione, ci sono questi due profili nel mirino

Thiago Silva Milan, Allegri alza il pressing: il tecnico spinge per avere il brasiliano ma... Cosa sta succedendo

Calciomercato Milan, la Premier League piomba su Santiago Gimenez: tris di nomi per sostituire il messicano

43 minuti ago

Santiago Gimenez

Calciomercato Milan, futuro in bilico per Santiago Gimenez: agenti ottimisti ma la Premier chiama, spuntano tre nomi a sorpresa per sostituirlo

Il piano strategico del Milan per la sessione invernale potrebbe subire uno scossone improvviso legato al reparto offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Claudio Raimondi durante la trasmissione SportMediaset XXL, la permanenza a Milanello di Santiago Gimenez è diventata improvvisamente incerta. Sebbene gli agenti del giocatore continuino a ribadire la volontà del loro assistito di non lasciare il club, la realtà tecnica racconta una storia diversa. L’eliminazione dalla Coppa Italia ha ridotto il calendario rossonero a una sola partita a settimana, un fattore che rischia di comprimere ulteriormente lo spazio per il messicano, chiuso nelle gerarchie di Max Allegri dagli inamovibili Rafael Leao e Christian Pulisic.

Questa situazione di stallo non è passata inosservata oltremanica. Due club di Premier League, nello specifico Leeds e West Ham, sono alla finestra e potrebbero garantire al giocatore il minutaggio che al momento gli manca in Italia. La posizione della società di via Aldo Rossi è pragmatica: il Milan tornerà sul mercato in entrata solo ed esclusivamente in caso di partenza di Gimenez.

Calciomercato Milan, tris di nomi per il post Santiago Gimenez

Qualora l’addio dovesse concretizzarsi, la dirigenza ha già pronta una lista di tre possibili sostituti per completare la batteria degli attaccanti. I profili monitorati sono quelli dell’esperto tedesco Niclas Füllkrug e di Jean-Philippe Mateta, ma il nome che stuzzica maggiormente la fantasia rossonera è un altro. In cima alle preferenze pare esserci infatti Pellegrino del Parma, considerato il rinforzo ideale, «soprattutto» rispetto agli altri candidati, per integrarsi rapidamente negli schemi di Allegri e dare profondità alla rosa nella seconda parte di stagione.

