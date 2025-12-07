Calciomercato Milan, il piano d’attacco per Pellegrino: Tare ha una strategia per convincere il Parma e anticipare la concorrenza

Calciomercato Milan, il piano d’attacco per l’attaccante: Pellegrino è un nome molto caldo. Il DS Tare studia la mossa per battere sul tempo le rivali

Il Milan sembra fare sul serio per Mateo Pellegrino. Quello per l’attaccante del Parma non è più solo un semplice interessamento, ma un obiettivo concreto su cui il direttore sportivo Igli Tare sta lavorando con determinazione.

Calciomercato Milan, la strategia di Tare per Pellegrino

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Pellegrino è segnalato come un nome «molto caldo» nel taccuino della dirigenza rossonera. Il Milan è consapevole che l’operazione non sarà semplice, soprattutto perché il Parma, attualmente in lotta salvezza, è restio a privarsi di un elemento fondamentale del proprio organico a metà stagione.

Tare, tuttavia, ha già messo a punto un «piano» strategico per provare a convincere il club emiliano e, contemporaneamente, anticipare la concorrenza che inevitabilmente si sta addensando sul giovane talento. L’insistenza del Milan per Pellegrino riflette la volontà di assicurarsi un attaccante giovane e di prospettiva, da inserire gradualmente nella rosa di Massimiliano Allegri in base alle necessità e, soprattutto, legata al futuro di giocatori come Santiago Gimenez. La mossa di Tare dimostra l’intenzione del Diavolo di passare rapidamente dalle valutazioni allo scouting attivo.