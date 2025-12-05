Pellegrino è il primo obiettivo come centravanti per il Milan: Tare e Allegri… Segui le ultimissime sui rossoneri

Nonostante le difficoltà sul campo e qualche problema fisico, la posizione dell’attaccante messicano Santiago Giméneznel Milan sembra, per il momento, stabile. A confermarlo è stata la sua manager, Rafaela Pimenta, che, in un’intervista a ESPN, ha riportato il pensiero dei rossoneri: “No, siamo tranquilli, tutto bene, grazie“. La rappresentante ha chiarito che il classe 2001 resterà in rossonero e che non sono stati conferiti mandati per una sua cessione a gennaio.

Tuttavia, la prima parte di stagione di Giménez, con una sola rete in undici presenze (realizzata in Coppa Italia), ha riacceso la discussione sulla necessità di un centravanti con caratteristiche diverse per il Massimiliano Allegri, il tecnico toscano tornato sulla panchina del Diavolo.

Valutazioni Gonfiate: Il Freno del Mercato Invernale

Se da un lato la stabilità di Giménez è confermata, dall’altro le strategie di mercato del Milan e del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio, subiscono un freno per quanto riguarda un investimento importante in attacco.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’opinione diffusa tra i dirigenti è che nella finestra di gennaio le valutazioni dei calciatori siano spesso gonfiate, raggiungendo il doppio del loro reale valore. Questo scenario aumenta drasticamente il rischio di sbagliare un affare cruciale.

Per questo motivo, il Milan non prevede di effettuare un investimento oneroso per un nuovo numero 9 in questa sessione di mercato. Il Diavolo e Tare preferiranno probabilmente soluzioni più conservative, come prestiti o profili con costi contenuti e alto potenziale, per non compromettere il bilancio.

Obiettivi di Allegri: Concentrazione e Rotazioni

La scelta di mantenere Giménez e di non forzare la mano sul mercato invernale impone al tecnico Massimiliano Allegridi concentrare tutte le energie sui due fronti rimasti: il campionato di Serie A e la Supercoppa Italiana.

Il tecnico toscano dovrà lavorare per rilanciare l’attaccante messicano e trovare soluzioni alternative per l’attacco, sfruttando al meglio le rotazioni e la versatilità di giocatori come Rafael Leao e Christian Pulisic. La speranza è che la squadra possa mantenere le posizioni di vertice per poi intervenire in modo più mirato e incisivo durante il mercato estivo.