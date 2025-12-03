Calciomercato Milan, conferme su Pellegrino: è il preferito di Allegri e Tare. Può arrivare solo in un caso

Calciomercato Milan, nessun investimento folle a gennaio: l’argentino del Parma Pellegrino è l’osservato speciale per le seconde linee

Nonostante le difficoltà sul campo e i problemi fisici, la posizione di Santiago Gimenez al Milan sembra per ora stabile. Rafaela Pimenta, manager dell’attaccante messicano, ha riportato quello che sarebbe il pensiero del Milan in un’intervista a ESPN, dichiarando: «No, siamo tranquilli, tutto bene, grazie». La rappresentante ha ribadito che Gimenez resterà in rossonero e che non ci sono mandati per la sua cessione a gennaio. La prima parte di stagione del classe 2001, con solo una rete in undici presenze (in Coppa Italia), ha però riacceso la discussione sulla necessità di un centravanti con caratteristiche diverse per Massimiliano Allegri.

Secondo Calciomercato.com, l’opinione diffusa tra i dirigenti è che a gennaio i calciatori abbiano valutazioni doppie rispetto al reale valore, rendendo il rischio di sbagliare un affare molto alto. Per questo motivo, il Milan non prevede un investimento importante per il nuovo numero 9 in questa finestra di mercato.

Calciomercato Milan, Pellegrino il preferito di Allegri e Tare

Il focus si sposta su profili mirati. Il Corriere della Sera, rilanciato dal portale, ha citato con forza il nome di Mateo Pellegrino (classe 2001) del Parma. L’argentino ha colpito favorevolmente Tare, Moncada e Ibrahimovic dopo la sua ottima prestazione in Parma-Milan, in cui ha sfiorato il gol e lottato dignitosamente. L’ex Platense ha le caratteristiche fisiche e tecniche adatte alle richieste di Allegri e viene visto come un’importante risorsa come attaccante da ultima mezzora, un profilo differente dai titolari Leao e Pulisic.

Pellegrino, già cercato da club di Premier League e da squadre come Roma e Atletico Madrid, ha un valore di mercato molto alto (il Parma ha già rifiutato 15 milioni) e per strappare “El Tanque” servirà una maxi offerta. Il Milan valuta Pellegrino o un giocatore con le sue caratteristiche per gennaio e Mateta per la prossima estate.

