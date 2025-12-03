Calciomercato Milan, Allegri pretende un attaccante di peso. Pellegrino il nome caldo per la corsa Scudetto

Calciomercato Milan, la necessità di un ariete a gennaio: l’insufficiente adattamento di Gimenez e l’obiettivo di Mateo Pellegrino

Se c’è un elemento critico nella rosa del Milan, è indubbiamente la posizione di centravanti. Sebbene Santiago Gimenez sia a disposizione della squadra, la prima metà della stagione ha palesemente evidenziato come le sue doti non si allineino perfettamente alle esigenze tattiche di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano brama un attaccante con una struttura fisica più imponente, un giocatore capace di duellare nell’area di rigore e di sostenere il peso dell’azione offensiva.

Un profilo di questo tipo si rivelerebbe fondamentale soprattutto nelle sfide contro le formazioni di minor calibro: nelle fasi finali di assedio contro squadre chiuse come Cremonese, Pisa o Parma, la mancanza di un riferimento centrale a cui indirizzare cross e palloni alti ha rappresentato un serio limite.

Oggi, il Corriere della Sera ha pubblicato un’analisi approfondita sulle strategie di rinforzo dei club in lotta per lo Scudetto in vista del mercato invernale. Il quotidiano generalista ha intitolato: «Shopping per lo Scudetto. Cinque squadre vicinissime in testa alla classifica: hanno delle lacune da colmare». Riguardo alle mosse del Milan, si legge specificamente: «Milan e Roma lavorano sull’arrivo di un centravanti: Pellegrino per Allegri e Zirkzee per Gasperini».

Calciomercato Milan, Pellegrino il preferito di Tare

L’attenzione del club rossonero si è focalizzata su Mateo Pellegrino, attaccante argentino che milita nel Parma, il cui nome era già emerso nelle scorse settimane. Il giovane sembra possedere le caratteristiche fisiche e tecniche richieste da Allegri, ma la sua acquisizione non è semplice. Per finalizzare l’operazione, la dirigenza dovrà prima persuadere il club emiliano a cederlo e, parallelamente, trovare una soluzione definitiva per la partenza di Gimenez.

