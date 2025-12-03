Calciomercato Milan, Allegri e lo shopping scudetto: il centravanti la lacuna più urgente. Colpo in Serie A?

Calciomercato Milan, esigenze tattiche di Allegri: serve una punta fisica per gli assalti finali. Il nome è quello di Pellegrino del Parma

Se si deve individuare una lacuna evidente nella rosa del Milan, questa è senza dubbio il centravanti. Sebbene il Diavolo abbia teoricamente a disposizione Santiago Gimenez, la prima fase di stagione ha dimostrato chiaramente che il giocatore, pur impegnandosi e provandoci in tutti i modi, non possiede le caratteristiche ideali per il gioco di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha una necessità tattica ben precisa: una punta che sia ben strutturata fisicamente, capace di fare sportellate e di reggere il peso dell’attacco in area di rigore.

Questa tipologia di giocatore risulterebbe cruciale, specialmente nelle partite contro le squadre più piccole: negli arrembaggi finali contro avversarie come Cremonese, Pisa o Parma, è mancata la figura di riferimento in area capace di fare da terminale per i palloni alti o crossati.

Oggi il Corriere della Sera, analizzando le strategie delle squadre in lotta Scudetto in vista del mercato di gennaio, ha dedicato un approfondimento proprio su queste necessità. Il quotidiano generalista ha titolato: «Shopping per lo Scudetto. Cinque squadre vicinissime in testa alla classifica: hanno delle lacune da colmare». Sul Milan, in particolare, si legge: «Milan e Roma lavorano sull’arrivo di un centravanti: Pellegrino per Allegri e Zirkzee per Gasperini».

Calciomercato Milan, c’è Pellegrino per Allegri

Il nome di Mateo Pellegrino, attaccante argentino del Parma, è un obiettivo già uscito nelle scorse settimane in ottica rossonera. Il calciatore sembrerebbe avere le caratteristiche giuste per le richieste di Allegri, ma per concludere l’operazione sarà necessario convincere la squadra emiliana a cederlo, oltre a trovare una sistemazione definitiva per Gimenez.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.