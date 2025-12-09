 Torino Milan, Gabbia e il messaggio social dopo la vittoria
Torino Milan, Gabbia celebra la rimonta rossonera sui social: il messaggio del difensore

Torino Milan, Gabbia esulta sui social dopo la vittoria in rimonta: il messaggio social del difensore rossonero

Il difensore del Milan, Matteo Gabbia, ha voluto celebrare la combattuta vittoria per 3-2 sul campo del Torino con un messaggio pieno di entusiasmo e unità, pubblicato subito dopo il match sui suoi canali social.

Gabbia ha definito il successo come “Una Vittoria da Squadra Vera!!!“, riconoscendo il carattere e la determinazione mostrati dai rossoneri per ribaltare un risultato che si era messo subito in salita.

Torino Milan, L’Appello all’Unità per Continuare la Corsa

Oltre a celebrare l’impresa della singola serata, il difensore ha rivolto un appello a tutto l’ambiente rossonero: “Godiamoci questa serata – Andiamo avanti tutti uniti per la nostra strada“.

Il messaggio di Gabbia si conclude con una carica per i compagni e un’affermazione del sentimento di appartenenza: “Grandi ragazzi !!! Forza Milan SEMPRE“. La sua comunicazione rafforza l’immagine di un gruppo compatto e determinato a proseguire il proprio cammino congiunto in campionato.

