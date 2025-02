Torino Milan, Conceicao sta meditando ad un’esclusione fortissima dalla formazione titolare: cosa succede. Le ultimissime notizie

Il Milan, reduce dalla dolorosissima eliminazione in Champions League contro il Feyenoord, sta già pensando alla prossima partita di campionato contro il Torino. Sergio Conceicao, in questa sfida, potrebbe non far partire titolare Theo Hernandez.

Il calciatore francese, con la sua espulsione, ha completamente cambiato le sorti della partita contro la squadra olandese. Il clima a Milanello, ovviamente, non è dei migliori.