Torino Milan, Djidji ricorda il gol ai rossoneri e avverte Allegri sul pericolo granata. Segui le ultimissime

Koffi Djidji, il difensore ivoriano naturalizzato francese che ha lasciato un segno nella difesa del Torino sotto la gestione di Ivan Juric, ha ripercorso la sua lunga esperienza in granata in un’intervista esclusiva a Tuttosport. Oggi svincolato dopo la scadenza del suo contratto nell’estate del 2024, Djidji ha parlato dei suoi anni al Toro, inclusa la parentesi al Crotone, e della sua voglia inesauribile di rimettersi in gioco, non escludendo un futuro in Serie B.

Le sue parole arrivano proprio alla vigilia del delicato match tra Torino e Milan, una sfida che l’ex centrale del club piemontese ha sempre vissuto con particolare intensità.

Il Dolce Ricordo del Gol ai Rossoneri

Interrogato sui suoi momenti più belli in maglia granata, Djidji ha citato la sua rete storica contro il Diavolo, un ricordo che gli ha regalato grande gioia personale e una vittoria importante per la squadra:

«Certo, mi sono sempre goduto i momenti così che ho vissuto in carriera. Poi è sempre bello giocare partite contro certe squadre, le sogni da bambino. Al Toro contro il Milan abbiamo sempre giocato bene, quel gol è arrivato nel momento giusto: a noi serviva una vittoria e io stavo bene».

Quella rete resta un momento simbolico nella recente storia dei confronti tra le due squadre, che conferma la tradizionale osticità del Torino per i Rossoneri.

L’Avvertimento del DS Tare e i Pericoli del Milan di Allegri

Sebbene non abbia voluto fornire consigli tattici alla sua ex squadra per la sfida odierna, Djidji ha lanciato un chiaro allarme sui pericoli che la formazione di Massimiliano Allegri rappresenta. Il tecnico livornese sta guidando il Milanverso l’alta classifica, e l’ex difensore granata ha individuato i punti di forza cruciali che il Torino dovrà arginare.

L’analisi di Djidji è un monito per il Direttore Sportivo rossonero, Igli Tare, il dirigente albanese che punta a valorizzare al massimo il talento in rosa, e per tutti i tifosi:

«Posso dire che il Milan ha davvero una bella squadra, hanno Modric che fa sempre la differenza, Leão a cui basta una giocata per essere decisivo. E poi Allegri che sta facendo bene».

La presenza del fantasista croato Luka Modric, l’esperto centrocampista con un palmares invidiabile, e l’attaccante portoghese Rafael Leão, noto per la sua velocità e imprevedibilità, sono i fattori che rendono il Diavolo una delle squadre più temibili del campionato. Il Torino è avvisato: per fermare il Milan ci vorrà la partita perfetta.