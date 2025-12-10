Torino Milan, Di Gennaro e la sua analisi sulla prestazione rossonera. Una partita dalle due facce: le sue parole

Torino Milan, Di Gennaro parla così della vittoria, in rimonta, dei rossoneri. Un primo tempo lento e un secondo tempo all’arrembaggio

Antonio Di Gennaro, intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, ha espresso la sua analisi sulla recente vittoria del Milan in casa del Torino. L’ex calciatore ha criticato la prestazione iniziale dei Rossoneri, giudicando il primo tempo troppo lento e la squadra non ben disposta tatticamente, lasciando spazio a un Torino partito molto forte.

Tuttavia, Di Gennaro ha riconosciuto il merito della squadra e dell’allenatore per aver saputo cambiare l’inerzia della partita nella ripresa grazie a mosse tattiche azzeccate. L’ingresso di Christian Pulisic, in particolare, è stato individuato come il momento di svolta.

Torino Milan, La Chiave è Pulisic e l’Unità del Gruppo

Secondo l’opinionista, Pulisic ha dimostrato di essere l’attaccante di riferimento per il Milan, mentre ha notato che Nkunku è apparso ancora “sconnesso”. Nonostante le difficoltà nel reparto offensivo, Di Gennaro ha concluso con una promozione significativa per la squadra: “Questo Milan è una squadra. È tutta con l’allenatore, si è ritrovata professionalità, ha vinto meritatamente ieri e si può giocare lo Scudetto“. Il giudizio finale enfatizza la ritrovata coesione e professionalità del gruppo.