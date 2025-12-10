 Torino Milan, Di Gennaro e l'analisi sui rossoneri
Connect with us

HANNO DETTO

Torino Milan, Di Gennaro e la sua analisi sulla prestazione rossonera. Una partita dalle due facce: le sue parole

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

21 minuti ago

on

By

di-gennaro

Torino Milan, Di Gennaro parla così della vittoria, in rimonta, dei rossoneri. Un primo tempo lento e un secondo tempo all’arrembaggio

Antonio Di Gennaro, intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, ha espresso la sua analisi sulla recente vittoria del Milan in casa del Torino. L’ex calciatore ha criticato la prestazione iniziale dei Rossoneri, giudicando il primo tempo troppo lento e la squadra non ben disposta tatticamente, lasciando spazio a un Torino partito molto forte.

Tuttavia, Di Gennaro ha riconosciuto il merito della squadra e dell’allenatore per aver saputo cambiare l’inerzia della partita nella ripresa grazie a mosse tattiche azzeccate. L’ingresso di Christian Pulisic, in particolare, è stato individuato come il momento di svolta.

Torino Milan, La Chiave è Pulisic e l’Unità del Gruppo

Secondo l’opinionista, Pulisic ha dimostrato di essere l’attaccante di riferimento per il Milan, mentre ha notato che Nkunku è apparso ancora “sconnesso”. Nonostante le difficoltà nel reparto offensivo, Di Gennaro ha concluso con una promozione significativa per la squadra: “Questo Milan è una squadra. È tutta con l’allenatore, si è ritrovata professionalità, ha vinto meritatamente ieri e si può giocare lo Scudetto“. Il giudizio finale enfatizza la ritrovata coesione e professionalità del gruppo.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.