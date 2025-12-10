Ravezzani e la critica a Nkunku: «impalpabile». E su Tomori parla di… solita follia

Ravezzani parla così della vittoria del Milan, in rimonta, contro il Torino. Dal giudizio a Nkunku a quello di Tomori

Il Milan di Massimiliano Allegri ha conquistato una vittoria fondamentale in rimonta contro il Torino nel ‘Monday Night’ della 14^ giornata di Serie A (2025-2026). La partita, guidata in panchina dal vice Marco Landucci a causa della squalifica di Allegri, era iniziata nel peggiore dei modi per i rossoneri, subito sotto di due reti in soli 17′ minuti, firmate dal rigore di Nikola Vlašić (10′) e dal gol di Duván Zapata (17′). Il Diavolo è riuscito a rientrare in gara grazie al potente gol dalla distanza di Adrien Rabiot (24′). Neanche l’infortunio di Rafael Leão (31′) ha frenato i rossoneri, che hanno completato il ribaltone con la doppietta decisiva di Christian Pulisic (67′ e 77′), assicurandosi una vittoria in trasferta che mancava dal 0-3 contro l’Udinese a settembre (escludendo il derby giocato ‘fuori casa’ contro l’Inter).

Ravezzani: Pulisic Fuoriclasse, Nkunku Impalpabile

Fabio Ravezzani, direttore di ‘TeleLombardia’, ha commentato su X elogiando la “gran forza di ribaltare una gara in cui tutto girava storto” dimostrata dal Milan. Il giornalista ha individuato in Christian Pulisic il “vero fuoriclasse della squadra”, lodando anche la prestazione “straordinaria” di Adrien Rabiot e l’impegno “inesauribile” di Alexis Saelemaekers.

Tuttavia, non sono mancate le critiche: Mike Maignan è stato giudicato “malino” sul gol del 2-0; Luka Modrić è apparso “in calo”; Christopher Nkunku è stato definito “impalpabile” e Fikayo Tomori ha commesso la “solita follia” che ha portato al rigore. Ravezzani ha concluso affermando che il Torino è sembrato “senza cuore” dopo aver subito il ribaltone.