 Milan Como, la sfida non si giocherà in Australia: il motivo
Milan Como, arriva l'indiscrezione: non si giocherà in Australia! Cosa sta succedendo e le ultime

Milan Como, arrivano aggiornamenti sulla possibile sfida in trasferta oltreoceano. Il punto e le condizioni dell’AFC e Football Australia

La partita tra Milan e Como, valida per il campionato di Serie A, molto probabilmente non si giocherà a Perth in Australia, come inizialmente pianificato per l’8 febbraio. L’incontro, che deve essere spostato da San Siro a causa della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026, ha incontrato un ostacolo insormontabile nelle condizioni poste dalla Asian Football Confederation (AFC) e da Football Australia. A meno di un intervento dell’ultima ora da parte della FIFA, l’unica istituzione in grado di sbloccare la situazione, l’opzione estera sembra tramontata.

L’AFC e Football Australia avevano dato il via libera al match, ma avevano posto due condizioni troppo stringenti per la Serie A.

Milan Como, Le Condizioni dell’AFC Bloccano la Trasferta Australiana

La prima condizione era l’impossibilità di pubblicizzare la gara come una partita di Serie A. La seconda, ancor più decisiva, era l’obbligo di utilizzare un arbitro e assistenti provenienti dalla AFC, anziché dalla CAN italiana, come avviene per tutte le partite del campionato. Queste due condizioni hanno portato a uno stop nel processo che avrebbe fatto disputare per la prima volta un match di Serie A fuori dai confini nazionali.

Il Milan è ora costretto a trovare una soluzione alternativa in Italia. La società dovrà individuare uno stadio non impegnato in quel weekend e logisticamente vicino a Milano, seguendo l’esempio dell’Inter, che ha scelto Monza per disputare i quarti di Coppa Italia. Sebbene una porta rimanga aperta grazie alla FIFA, la strada per portare Milan-Como in Australia è diventata decisamente in salita.

