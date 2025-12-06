Torino Milan, De Paola parla così dei rossoneri in vista del match di campionato. Su Leao dice questo...

Torino Milan, De Paola parla così a Tmw Radio sui rossoneri e le prestazioni di Rafael Leao: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Maracanà su TMW Radio, il giornalista Paolo De Paola ha offerto la sua analisi sul momento del Milan. Secondo De Paola, sebbene la squadra abbia dimostrato un buon potenziale, c’è un elemento cruciale che manca: la profondità in attacco. La critica principale è che il Milan non può “sempre aggrapparsi a Leao” per risolvere le partite. Nonostante le carenze in avanti, De Paola ha espresso apprezzamento per alcuni elementi della rosa, citando in particolare Jashari che non gli è “dispiaciuto” e lodando Ricci, il quale con i suoi ingressi stava “cambiando la partita” con i cambi.

Torino Milan, per De Paola i rossoneri sono favoriti in prospettiva

De Paola riconosce al Milan un notevole potenziale che può portarlo in alto e per questo motivo, pur con le riserve sull’attacco, dichiara di vedere la squadra favorita in prospettiva. Questo ottimismo è anche legato alla previsione che il club interverrà sul mercato: “Credo che possa spingere più sull’acceleratore ora, la vedo favorita, anche perché farà qualcosa a gennaio per puntellare la rosa”, ha concluso, suggerendo l’arrivo imminente di rinforzi.