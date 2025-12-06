 Ordine svela le intenzioni di RedBird per il mercato
Connect with us

HANNO DETTO

Ordine spegne l'entusiasmo per il mercato di gennaio? Le sue parole sulle intenzioni di RedBird

HANNO DETTO

Torino Milan, parla Baroni. La conferenza del tecnico granata in vista della sfida contro i rossoneri

HANNO DETTO

Dalmat commenta la lotta scudetto e si espone sul Milan. Le parole

HANNO DETTO

Allegri Milan, Canovi critica il gioco dei rossoneri. Le sue dichiarazioni

HANNO DETTO

Ricci celebra il talento di Modric: le sue dichiarazioni sul croato

HANNO DETTO

Ordine spegne l’entusiasmo per il mercato di gennaio? Le sue parole sulle intenzioni di RedBird

Milan news 24

Published

3 secondi ago

on

By

Ordine

Ordine, su Il Giornale, parla così delle possibili idee di RedBird in vista del calciomercato invernale: le sue parole

Secondo una fonte accreditata, l’azionista di maggioranza del Milan, RedBird, non ha in programma di effettuare investimenti significativi durante la prossima finestra di mercato di gennaio. Questa decisione è dettata dalla necessità di contenere i costi, poiché le spese sostenute nel gennaio 2025 hanno avuto un impatto finanziario “pesante” sul bilancio del club. La linea guida dettata dalla proprietà mira a un approccio prudente, privilegiando la sostenibilità economica rispetto a nuove iniezioni di capitale a breve termine. Questo orientamento suggerisce che eventuali movimenti in entrata saranno strettamente legati a operazioni a basso costo o al massimo a scambi e prestiti.

Ordine: L’Impatto delle Passate Operazioni e le Priorità Future

Questa cautela di RedBird riflette una gestione attenta delle risorse finanziarie e pone l’accento sulla necessità di consolidare la struttura economica del Milan, in linea con i moderni principi di Financial Fair Play. Come riportato da Francesco Ordine su Il Giornale, l’orientamento è quindi quello di affidarsi alla rosa attuale, puntando sulla valorizzazione dei giocatori già presenti e sulla piena integrazione di quelli arrivati nell’ultima campagna acquisti estiva. Eventuali modifiche o aggiustamenti alla squadra saranno possibili solo in caso di uscite che possano alleggerire il monte ingaggi o generare liquidità. Il mercato di gennaio, pertanto, si preannuncia come un periodo di stand-by sul fronte degli investimenti onerosi per il club rossonero.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.