Ordine spegne l’entusiasmo per il mercato di gennaio? Le sue parole sulle intenzioni di RedBird
Ordine, su Il Giornale, parla così delle possibili idee di RedBird in vista del calciomercato invernale: le sue parole
Secondo una fonte accreditata, l’azionista di maggioranza del Milan, RedBird, non ha in programma di effettuare investimenti significativi durante la prossima finestra di mercato di gennaio. Questa decisione è dettata dalla necessità di contenere i costi, poiché le spese sostenute nel gennaio 2025 hanno avuto un impatto finanziario “pesante” sul bilancio del club. La linea guida dettata dalla proprietà mira a un approccio prudente, privilegiando la sostenibilità economica rispetto a nuove iniezioni di capitale a breve termine. Questo orientamento suggerisce che eventuali movimenti in entrata saranno strettamente legati a operazioni a basso costo o al massimo a scambi e prestiti.
Ordine: L’Impatto delle Passate Operazioni e le Priorità Future
Questa cautela di RedBird riflette una gestione attenta delle risorse finanziarie e pone l’accento sulla necessità di consolidare la struttura economica del Milan, in linea con i moderni principi di Financial Fair Play. Come riportato da Francesco Ordine su Il Giornale, l’orientamento è quindi quello di affidarsi alla rosa attuale, puntando sulla valorizzazione dei giocatori già presenti e sulla piena integrazione di quelli arrivati nell’ultima campagna acquisti estiva. Eventuali modifiche o aggiustamenti alla squadra saranno possibili solo in caso di uscite che possano alleggerire il monte ingaggi o generare liquidità. Il mercato di gennaio, pertanto, si preannuncia come un periodo di stand-by sul fronte degli investimenti onerosi per il club rossonero.