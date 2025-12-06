Torino Milan, calendario poco fortunato per Allegri: incrocio avverso in Coppa Italia

Torino Milan – Calendario sfortunato per Massimiliano Allegri, la Coppa Italia non agevola il Diavolo in vista della Serie A

Il calendario non sembra aver sorriso al Milan di Massimiliano Allegri in vista del prossimo impegno di campionato contro il Torino. I rossoneri sono stati infatti costretti a un dispendio di energie considerevole a metà settimana, un fattore che potrebbe influenzare la condizione fisica della squadra in vista della delicata trasferta del lunedì sera.

Il Diavolo è stato impegnato ieri sera, giovedì, in uno scontro ad alta tensione valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio, un match intenso che ha portato all’eliminazione. La partita non solo ha richiesto il massimo sforzo ai giocatori come il regista croato Luka Modric e l’esterno portoghese Rafael Leão, ma ha anche ridotto al minimo il tempo di recupero e preparazione per la sfida successiva di Serie A.

Vantaggio Torino: Il Riposo di Baroni

L’avversario del Milan, il Torino guidato da Marco Baroni, si trova invece in una situazione logistica molto più favorevole. Anche i granata, come i rossoneri, sono impegnati negli ottavi di finale della competizione nazionale, ma il loro incontro è calendarizzato in un periodo diverso.

Il Torino, infatti, giocherà la sua partita degli ottavi di Coppa Italia soltanto nel mese di gennaio contro la Roma. Questo significa che la squadra di Baroni non ha avuto impegni infrasettimanali e ha potuto dedicare l’intera settimana alla preparazione fisica e tattica del Monday Night contro il Milan.

Il divario nei giorni di riposo e di allenamento a pieno organico rappresenta un potenziale vantaggio competitivo per la squadra granata. Mentre Allegri ha dovuto gestire le rotazioni e l’affaticamento muscolare, Baroni ha avuto la possibilità di lavorare con maggiore serenità e di mettere a punto ogni dettaglio tattico in vista del match casalingo.

Il Milan dovrà quindi superare non solo la delusione della coppa, ma anche il deficit di riposo rispetto ai suoi avversari. Una sfida nella sfida per i rossoneri, che dovranno dimostrare grande carattere e profondità di rosa per non subire l’impatto di un calendario sfavorevole e conquistare i tre punti fondamentali per la classifica.