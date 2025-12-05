Coppa Italia, bestia nera Milan: i risultati dei rossoneri

Coppa Italia che si conferma una bestia nera per il Milan, neanche con Massimiliano Allegri è riuscito ad invertire il trend

La Coppa Italia si conferma per il Milan una vera e propria bestia nera. Il successo nel trofeo nazionale manca addirittura dal 2003 e l’appuntamento con il successo è rimandato ancora una volta.

Dopo la sconfitta arrivata in finale proprio allo Stadio Olimpico lo scorso maggio contro il Bologna di Vincenzo Italiano, il Diavolo poteva contare su Massimiliano Allegri, l’allenatore che ha vinto più volte la Coppa Italia, ben 5, tutte alla guida della Juventus. Ma ieri sera si è spenta subito questa possibilità: la Lazio di Sarri grazie al gol di Mattia Zaccagni ha fermato il percorso del club rossonero.

Questi i risultati collezionati dal Milan in Coppa Italia dalla stagione 2014/2015 in poi: