Torino Milan, Bianchin svela la scelta di Allegri. Loftus-Cheek titolare, ma non in attacco. Su Pulisic...

Torino Milan, Bianchin svela così la possibile formazione dei rossoneri. In campo Loftus-Cheek, ma non come compagno di Leao. E su Pulisic…

Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, la formazione del Milan in vista della trasferta contro il Torino sta prendendo forma con alcuni cambiamenti chiave. In attacco, l’orientamento è chiaro: Nkunku è nettamente favorito e si sta preparando per una maglia da titolare. Questa scelta riflette la preferenza tattica di Allegri per giocatori che non diano punti di riferimento agli avversari, come già emerso nelle analisi precedenti.

La situazione più incerta riguarda Christian Pulisic. Il talentuoso attaccante americano effettuerà l’ultimo provino decisivo soltanto domani, ma le sue chance di recupero sono considerate basse, rendendo quasi certo il suo forfait per la partita. La sua assenza spiana ulteriormente la strada a Nkunku e riorganizza l’intero reparto offensivo.

Torino Milan, Il Duello a Centrocampo: Loftus-Cheek in Vantaggio

Importanti novità si registrano anche a centrocampo, dove si prospetta un cambio nella linea mediana. È stato provato Loftus-Cheek in una posizione avanzata o come mezzala, e l’inglese è nettamente favorito sull’alternativa Ricci. La sua presenza garantisce maggiore fisicità e capacità di inserimento, elementi che potrebbero essere decisivi per scardinare la difesa del Torino. Con Pulisic ai margini, Loftus-Cheek potrebbe assumere un ruolo cruciale nella creazione di gioco e nel sostegno all’attacco in una gara fondamentale per la classifica rossonera.