 Torino Milan, Bianchin svela le scelte di Allegri
Connect with us

HANNO DETTO Milanello

Torino Milan, Bianchin svela la scelta di Allegri. Loftus-Cheek titolare, ma non in attacco. Su Pulisic...

HANNO DETTO Milanello

Allegri pensa a dei cambiamenti tattici? Le parole del tecnico rossonero in conferenza

HANNO DETTO

Ibrahimovic Jr parla così dopo la vittoria del Milan Futuro. Le parole del giovane attaccante rossonero

HANNO DETTO

Gozzini parla così del lavoro di Allegri e l'apporto degli attaccanti. Su Gimenez...

HANNO DETTO

Allegri e la corsa scudetto: il tecnico catechizza la squadra in conferenza stampa. Parole precise

HANNO DETTO

Torino Milan, Bianchin svela la scelta di Allegri. Loftus-Cheek titolare, ma non in attacco. Su Pulisic…

Milan news 24

Published

3 minuti ago

on

By

Pulisic

Torino Milan, Bianchin svela così la possibile formazione dei rossoneri. In campo Loftus-Cheek, ma non come compagno di Leao. E su Pulisic…

Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, la formazione del Milan in vista della trasferta contro il Torino sta prendendo forma con alcuni cambiamenti chiave. In attacco, l’orientamento è chiaro: Nkunku è nettamente favorito e si sta preparando per una maglia da titolare. Questa scelta riflette la preferenza tattica di Allegri per giocatori che non diano punti di riferimento agli avversari, come già emerso nelle analisi precedenti.

La situazione più incerta riguarda Christian Pulisic. Il talentuoso attaccante americano effettuerà l’ultimo provino decisivo soltanto domani, ma le sue chance di recupero sono considerate basse, rendendo quasi certo il suo forfait per la partita. La sua assenza spiana ulteriormente la strada a Nkunku e riorganizza l’intero reparto offensivo.

Torino Milan, Il Duello a Centrocampo: Loftus-Cheek in Vantaggio

Importanti novità si registrano anche a centrocampo, dove si prospetta un cambio nella linea mediana. È stato provato Loftus-Cheek in una posizione avanzata o come mezzala, e l’inglese è nettamente favorito sull’alternativa Ricci. La sua presenza garantisce maggiore fisicità e capacità di inserimento, elementi che potrebbero essere decisivi per scardinare la difesa del Torino. Con Pulisic ai margini, Loftus-Cheek potrebbe assumere un ruolo cruciale nella creazione di gioco e nel sostegno all’attacco in una gara fondamentale per la classifica rossonera.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.