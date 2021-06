Tonali, Milan a lavoro con il Brescia. Intanto occhi su un attaccante molto interessante

Tonali, trattativa tra Milan e Brescia per trovare un accordo importante con il procuratore che ha anche un altro giocatore interessante

NON SOLO TONALI- “Ieri- si legge a pag. 39- a casa Milan sono arrivati anche i rappresentanti della Spocs Global Sports, importante agenzia tedesca di procuratori accompagnati dall’avvocato Beppe Bozzo. È stata valutata- prosegue la rosea- la candidatura dell’attaccante austriaco Sasa Kalajdzic, 23 anni, 17 gol quest’anno nello Stoccarda: valutazione 25 milioni di euro. La torre della Bundesliga (alto metri) non è attualmente sotto i riflettori rossoneri. Ma non si sa mai”.

BRESCIA- Come riporta il quotidiano, Bozzo è anche l’agente di Sandro Tonali. In serata ci sarebbe stata la telefonata di Paolo Maldini a Massimo Cellino per trovare un punto d’intesa sull’ormai nota questione del riscatto. Oggi scadono i termini federali”. Scrive Gazzetta dello sport che poi aggiunge: “Distanza di 5 milioni per il regista. Può essere colmata con il cartellino di Colombo”.