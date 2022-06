Tonali: «La voglia è tanta, siamo forti e sul gol sbagliato..»

Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Nations League tra Inghilterra e Italia. Le parole

Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Nations League tra Inghilterra e Italia. Le parole:

«Non era semplice oggi ma abbiamo giocato come se fossimo insieme da anni. Abbiamo creato tanto potevamo fare di più trovando il gol. Non possiamoo dire che è stata una brutta partita da parte nostra»

GIOCATORI COMPLEMENTARI – «Abbiamo bosogno di giocatori, complementari. Dobbiamo fare tutti il massimo,abbiamo fatto bene la fase difensiva che non era scontato»

GOL MANCATO – «Ci sono andato troppo pulito, l’ho presa troppo bene, ho cercato di prenderlo in controtempo. Forse se l’avessi presa in maniera più sporca..»

LIVELLO INTERNAZIONALE – «Il ritmo nel calcio europeo cambia in confronto alla Serie A, fa sempre bene e ti dà qualcosa in più perchè si alza l’intensità e la cattiveria in campo queste partite fanno solo bene ad un giocatore»

GIOCO – «Delle volte vanno conosciuti i compagni e in 10 giorni è difficile, la maggior parte dei giocatori di oggi non aveva mai giocato insieme quindi è veramente difficile. Io devo conoscere il mio compagno e pensare a cosa pensa lui»

GERMANIA – «Resta tanta energia, perchè la voglia è tanta. Non conta solo l’energia ma messo tutto insieme la voglia di chi non ha potuto giocare, la qualità che abbiamo dimostra che siamo una squadra forte. Ora bisogna archiviare, riposare e andare in Germania per fare la partita»