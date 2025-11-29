Tomori a Sky: «Sarà una partita difficile. Allegri? Ci ha migliorato sotto questo punto di vista»

Tomori, difensore rossonero, ha parlato a Sky Sport, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Milan e Lazio

Intervistato a Sky Sport a pochi minuti dal fischio di inizio della sfida tra Milan e Lazio, Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato così del match. Dall’approccio nei big match all’apporto di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Tomori a Sky prima di Milan Lazio

«Noi approcciamo questa partita per vincere, con l’atteggiamento giusto. Sarà difficile ma siamo pronti. Sappiamo che ogni partita dobbiamo essere molto attenti perchè ogni squadra ci può fare male. Nei big match abbiamo fatto bene e stasera abbiamo un’altra opportunità. Sarà difficile ma siamo pronti. Allegri ci ha migliorato dal punto di vista psicologico, ci ha detto che avevamo tutto per fare un grande anno ma dobbiamo credere in noi e in quello che facciamo. Questa è una cosa diversa dallo scorso anno».