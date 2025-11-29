Connect with us

HANNO DETTO

Tomori a Sky: «Sarà una partita difficile. Allegri? Ci ha migliorato sotto questo punto di vista»

HANNO DETTO

Tare a Sky: «Partita emozionante per me. Sul futuro di Maignan vi dico questo. Modric? Deciderà a fine anno»

HANNO DETTO

Sabatini in difesa di Allegri. Il giornalista parla così delle critiche all'allenatore rossonero: le sue parole

HANNO DETTO

Gasperini come Allegri sul mercato di gennaio. Il tecnico della Roma parla così della sessione invernale e la pensa... come l'allenatore rossonero

HANNO DETTO

Shevchenko benedice la svolta tattica: «Leao prima punta? Sì, ha tutte le possibilità e vi spiego perchè»

HANNO DETTO

Tomori a Sky: «Sarà una partita difficile. Allegri? Ci ha migliorato sotto questo punto di vista»

Milan news 24

Published

3 secondi ago

on

By

Tomori

Tomori, difensore rossonero, ha parlato a Sky Sport, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Milan e Lazio

Intervistato a Sky Sport a pochi minuti dal fischio di inizio della sfida tra Milan e Lazio, Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato così del match. Dall’approccio nei big match all’apporto di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Tomori a Sky prima di Milan Lazio

«Noi approcciamo questa partita per vincere, con l’atteggiamento giusto. Sarà difficile ma siamo pronti. Sappiamo che ogni partita dobbiamo essere molto attenti perchè ogni squadra ci può fare male. Nei big match abbiamo fatto bene e stasera abbiamo un’altra opportunità. Sarà difficile ma siamo pronti. Allegri ci ha migliorato dal punto di vista psicologico, ci ha detto che avevamo tutto per fare un grande anno ma dobbiamo credere in noi e in quello che facciamo. Questa è una cosa diversa dallo scorso anno».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.