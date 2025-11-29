Connect with us

Tare a Sky: «Partita emozionante per me. Sul futuro di Maignan vi dico questo. Modric? Deciderà a fine anno»

Sabatini in difesa di Allegri. Il giornalista parla così delle critiche all'allenatore rossonero: le sue parole

Gasperini come Allegri sul mercato di gennaio. Il tecnico della Roma parla così della sessione invernale e la pensa... come l'allenatore rossonero

Shevchenko benedice la svolta tattica: «Leao prima punta? Sì, ha tutte le possibilità e vi spiego perchè»

Altafini frena gli entusiasmi sul Milan: «Non so se fidarmi per lo scudetto. Allegri ha sistemato la difesa ma gli manca questa cosa»

1 minuto ago

Tare parla così a Sky a pochi minuti dal fischio di inizio della sfida tra Milan e Lazio. Le parole del dirigente rossonero

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Igli Tare, dirigente del Milan, ha parlato a pochi minuti dal fischio di inizio del match tra Milan e Lazio. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sul suo passato alla Lazio: «Sono stati quasi due decenni vissuti alla Lazio, anni bellissimi. Porto con me ricordi fantastici, rimarrà sempre una parte del mio cuore. Stasera sono molto emozionato, ma appena inizia la partita tiferò per il Milan».

Sul futuro di Maignan: «Mike sta bene, sta facendo un ottimo campionato. Abbiamo fatto dei patti insieme, senza metterci pressione. C’è serenità e stasera ci concentriamo sulla partita, poi vedremo come si svilupperanno le cose».

Su Modric: «Abbiamo analizzato a lungo la scorsa stagione, cercando di portare giocatori di personalità. Il suo impatto è stato devastante, anche per noi. Conoscendolo da vicino non è una sorpresa, gioisce come un bambino e prepara ogni partita in maniera maniacale. Lui ha un opzione su contratto per un altro anno, ma decideremo insieme e con grande serenità. C’è ancora tempo».

