Tare a Sky: «Partita emozionante per me. Sul futuro di Maignan vi dico questo. Modric? Deciderà a fine anno»

Tare parla così a Sky a pochi minuti dal fischio di inizio della sfida tra Milan e Lazio. Le parole del dirigente rossonero

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Igli Tare, dirigente del Milan, ha parlato a pochi minuti dal fischio di inizio del match tra Milan e Lazio. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sul suo passato alla Lazio: «Sono stati quasi due decenni vissuti alla Lazio, anni bellissimi. Porto con me ricordi fantastici, rimarrà sempre una parte del mio cuore. Stasera sono molto emozionato, ma appena inizia la partita tiferò per il Milan».

Sul futuro di Maignan: «Mike sta bene, sta facendo un ottimo campionato. Abbiamo fatto dei patti insieme, senza metterci pressione. C’è serenità e stasera ci concentriamo sulla partita, poi vedremo come si svilupperanno le cose».

Su Modric: «Abbiamo analizzato a lungo la scorsa stagione, cercando di portare giocatori di personalità. Il suo impatto è stato devastante, anche per noi. Conoscendolo da vicino non è una sorpresa, gioisce come un bambino e prepara ogni partita in maniera maniacale. Lui ha un opzione su contratto per un altro anno, ma decideremo insieme e con grande serenità. C’è ancora tempo».