Milan Lazio, è sfida tra Maignan e Provedel. Il curioso dato dei due portieri che si affrontano a San Siro

Milan Lazio, a San Siro va in scena la sfida tra Maignan e Provedel. Il curioso dato che accomuna i due portieri

Novembre si conclude con un altro scontro al vertice per il Milan di Massimiliano Allegri, che ospita a San Siro la Lazio di Maurizio Sarri, reduce da una vittoria per 2-0 contro il Lecce. Dopo il Derby, i rossoneri si preparano per un big match fondamentale in ottica classifica. L’analisi pre-partita suggerisce che uno dei duelli più decisivi si consumerà tra i pali, mettendo a confronto due dei portieri più performanti dell’intera Serie A.

La partita vedrà infatti la sfida diretta tra Ivan Provedel per la Lazio e Mike Maignan per il Milan, entrambi specialisti nel negare il gol all’avversario. Le loro statistiche, calcolate sui Expected Goals (xG) subiti in porta, li collocano ai vertici della classifica per i portieri che hanno evitato di subire più reti rispetto alla qualità dei tiri affrontati.

Milan-Lazio: L’Eccellenza Nello Sventare i Tiri Avversari

Ivan Provedel detiene il primato in questa speciale classifica di efficacia: avrebbe dovuto subire 15.2 gol in base alla qualità dei tiri affrontati, ma ne ha concessi solamente nove, registrando un impressionante scarto di 6.2 reti salvate. Mike Maignan si posiziona subito dopo, al terzo posto (preceduto da Mile Svilar, con 4.6), dimostrando anch’egli un’eccezionale capacità di reazione. Il portiere francese del Milan ha subito nove reti pur fronteggiando tiri con un valore di xG di 13.2, con una differenza positiva di 4.2 gol evitati. Questo confronto statistico evidenzia che la solidità difensiva e l’esito finale della partita saranno fortemente influenzati dalle parate decisive di questi due specialisti.