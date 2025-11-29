Sabatini in difesa di Allegri. Il giornalista parla così delle critiche all’allenatore rossonero: le sue parole

Sabatini, sul suo canale Youtube, ha parlato così delle critiche a Massimiliano Allegri e al modo di giocare del suo Milan: le sue parole

Il dibattito sulla qualità del gioco espresso dal Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri continua a infiammare l’ambiente sportivo. Il noto giornalista e opinionista Sandro Sabatini ha preso una posizione decisa a difesa del tecnico attraverso il suo canale YouTube, esprimendo frustrazione verso le critiche ricorrenti e spesso, a suo dire, superficiali. Sabatini ha dichiarato di essere “stanco di vedere quello che dovrebbero vedere tutti”, suggerendo che gli detrattori non riescono a cogliere gli aspetti più concreti e oggettivi della gestione Allegri.

La sua difesa non si concentra tanto sul risultato di squadra o su schemi tattici complessi, quanto piuttosto sullo sviluppo individuale dei giocatori. Questo è, per Sabatini, l’indicatore chiave del successo e dell’efficacia del lavoro di un allenatore, un aspetto spesso trascurato nel giudizio affrettato sul “bel gioco”.

Sabatini Allegri: La Crescita dei Giovani e dei Titolari sotto la Sua Guida

Per sostenere la sua tesi, Sabatini ha elencato una serie di calciatori che, secondo lui, hanno tratto enorme beneficio dalla guida tecnica di Allegri. L’elenco include sia titolari affermati che giovani promesse, evidenziando una crescita trasversale. Nomi come il portiere Maignan, i difensori Tomori e Gabbia, l’emergente Bartesaghi, e i centrocampisti Pavlovic e Fofana sono stati citati come prova tangibile dei progressi. Anche l’esterno Saelemaekers è stato incluso nella lista dei giocatori migliorati. Questa serie di endorsement mira a spostare l’attenzione dall’estetica del gioco alla concreta capacità di Allegri di valorizzare la rosa, trasformando i singoli in elementi più forti e funzionali per la squadra rossonera.