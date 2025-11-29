Milan Lazio, Anteprima e Statistiche Chiave Prima del Big Match di San Siro

Milan Lazio, a San Siro va in scena un altro big match. Ecco l’anteprima e le statistiche chiave della sfida: i numeri

Novembre si conferma un mese di fuoco per il Milan di Massimiliano Allegri, impegnato in un altro cruciale big match a San Siro dopo il recente Derby. Questa sera, i rossoneri accoglieranno la Lazio di Maurizio Sarri, reduce da una vittoria casalinga per 2-0 contro il Lecce. La sfida è di fondamentale importanza per entrambe le squadre in chiave classifica, ma le statistiche pre-partita mostrano un netto divario nelle prestazioni contro le formazioni di alta classifica.

Il Milan si presenta come la squadra più performante negli scontri diretti del campionato in corso. Analizzando le gare giocate, i rossoneri hanno guadagnato ben 16 punti in 6 partite contro squadre attualmente posizionate nella top 10 della Serie A, vantando una media impressionante di 2.7 punti a partita. La Lazio, al contrario, si trova in difficoltà in questo tipo di incontri, con soli 3 punti in 5 match contro le prime dieci, per una media di soli 0.6.

Milan Lazio: La Solidità Difensiva dei Rossoneri

Oltre all’efficacia negli scontri diretti, il Milan sta dimostrando una grande solidità difensiva in questa stagione. I rossoneri hanno già registrato almeno sei clean sheet dopo sole 12 partite, un dato che non si vedeva dalla stagione 2008/09. Questo suggerisce una ritrovata compattezza. Il prossimo obiettivo è raggiungere quota sette porte inviolate nelle prime 13 gare, un traguardo che manca dal campionato 2006/07. Questo dato statistico sottolinea la resilienza del Milan, ponendolo in una posizione di vantaggio psicologico e tattico per la sfida contro i biancocelesti di Sarri.