Shevchenko benedice la svolta tattica: «Leao prima punta? Sì, ha tutte le possibilità e vi spiego perchè»

Shevchenko a Sky Sport promuove l’idea di vedere il portoghese al centro dell’attacco: «È velocissimo e attacca la profondità, ma serve tempo»

La parola di un Re, specialmente se quel Re ha scritto la storia segnando gol a raffica con la maglia rossonera, ha un peso specifico enorme. Andriy Shevchenko, leggenda vivente del Milan, è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport 24 direttamente dal palcoscenico del World Legends Padel Tour. L’ex Pallone d’Oro non si è sottratto alle domande sull’attualità milanista, focalizzandosi in particolare sulla trasformazione tattica più discussa del momento: l’impiego di Rafael Leao come prima punta. Con la competenza di chi quel ruolo lo ha interpretato alla perfezione, l’ucraino ha offerto una disamina tecnica lucida e incoraggiante.

Alla domanda se il portoghese possa reggere il peso dell’attacco centrale, Shevchenko ha risposto con un netto sì, pur sottolineando le sfumature tattiche necessarie. Secondo Sheva, giocando un po’ più indietro, Leao ha la capacità di creare lo spazio davanti a sé per poi scatenare la sua potenza. Le caratteristiche ci sono tutte: Rafa è velocissimo e sa attaccare la profondità in modo devastante. Tuttavia, l’ex numero 7 avverte che il percorso non è immediato: in quel ruolo specifico, il giocatore dovrà ancora migliorare tanto, non avendo mai agito da centravanti puro in carriera. Si tratta di un processo di adattamento obbligatorio per affinare i movimenti e i tempi di gioco.

Shevchenko benedice Leao centravanti

Nonostante la curva di apprendimento necessaria, l’ottimismo di Shevchenko è evidente. L’ex bomber vede nel numero 10 rossonero una nuova maturità: «Adesso ha acquisito quella consapevolezza che lui può fare cose importanti per il Milan». Per Sheva, Leao «ha tutte le possibilità» per riuscire in questa metamorfosi, trasformandosi in un’arma letale anche per vie centrali se saprà unire la sua velocità devastante all’intelligenza tattica richiesta dal ruolo.