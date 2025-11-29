Tomori a Sky: «Abbiamo sofferto insieme. Lo scudetto? Ancora presto...»

Tomori, difensore del Milan, parla così a Sky Sport dopo la vittoria contro la Lazio per 1-0. Ecco le sue parole

Tomori dopo la vittoria contro la Lazio. Sullo scudetto…

«Loro sono una buona squadra, ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo sofferto insieme e ci portiamo i 3 punti a casa. Il primo posto? Siamo uniti, siamo una squadra. Vogliamo continuare così. Ancora presto per pensare ad altro, pensiamo a una partita alla volta».