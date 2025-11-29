Connect with us

HANNO DETTO

Tomori a Sky: «Abbiamo sofferto insieme. Lo scudetto? Ancora presto...»

HANNO DETTO

Boateng torna sul suo trasferimento al Barcellona. La sua scelta e... il giudizio di Messi. Le sue parole

HANNO DETTO

Pancaro e il suo giudizio tra Modric e le giovani promesse del Milan. Su Allegri, invece, dice questo...

HANNO DETTO

Milan Lazio, Guidi avverte. Allegri sa che il derby porta entusiasmo, ma contro i biancocelesti...

HANNO DETTO

Bacconi e l'elogio ad Allegri. Una filosofia precise, poche idee ma chiare: le sue parole sul tecnico rossonero

HANNO DETTO

Tomori a Sky: «Abbiamo sofferto insieme. Lo scudetto? Ancora presto…»

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Tomori

Tomori, difensore del Milan, parla così a Sky Sport dopo la vittoria contro la Lazio per 1-0. Ecco le sue parole

Intervistato a Sky Sport, Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato così subito dopo la vittoria dei rossoneri contro la Lazio. Ecco, di seguito, le sue parole.

Tomori dopo la vittoria contro la Lazio. Sullo scudetto…

«Loro sono una buona squadra, ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo sofferto insieme e ci portiamo i 3 punti a casa. Il primo posto? Siamo uniti, siamo una squadra. Vogliamo continuare così. Ancora presto per pensare ad altro, pensiamo a una partita alla volta».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.