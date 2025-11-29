Milan Lazio 1-0, finale rovente a San Siro. Allegri espulso e lunghissima revisione al Var. Ecco cos’è successo

Milan Lazio 1-0, i rossoneri vincono a San Siro ma il finale è pieno zeppo di polemiche. Dalla revisione al Var all’espulsione di Allegri

Il finale del match tra Milan e Lazio a San Siro è stato caratterizzato da momenti di altissima tensione e una lunghissima revisione VAR che ha scaldato gli animi. L’episodio chiave si è concentrato su un potenziale tocco di mano di Pavlovic in area, che ha portato l’arbitro Collu a recarsi al monitor per una revisione prolungata.

La decisione finale dell’arbitro ha lasciato tutti col fiato sospeso. Collu ha stabilito che, sebbene il tocco di mano di Pavlovic fosse punibile, un precedente fallo di Marusic ai danni di un difensore rossonero (presumibilmente proprio Pavlovic, come suggerito dal contesto) aveva annullato l’azione successiva, non assegnando quindi il calcio di rigore.

Milan Lazio: Espulsioni e Rissa Tra le Panchine

La complessa decisione arbitrale ha scatenato la furia della panchina del Milan. Le proteste veementi hanno portato all’immediata espulsione di Massimiliano Allegri da parte di Collu, un gesto che ha ulteriormente acceso gli animi. Dalla rabbia è nata una vera e propria rissa verbale e fisica che ha coinvolto anche la panchina della Lazio, portando all’espulsione di un collaboratore della squadra biancoceleste. L’attesa della decisione finale del VAR e il susseguirsi di sanzioni disciplinari hanno trasformato gli ultimi minuti di Milan Lazio in un caos infuocato, concludendo un match combattuto con uno strascico polemico significativo.