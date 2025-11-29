Connect with us

News

Pagelle Milan Lazio: Leao decisivo, Nkunku evanescente

News

Milan Lazio 1-0: finisce col brivido ma con i 3 punti

News

Moviola Milan Lazio: gli episodi dubbi del match

News

Milan Lazio, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato

News

Leao segna e raggiunge un nuovo traguardo. L'attaccante rossonero è il quarto giocatore ad avere questi numeri in Serie A

News

Pagelle Milan Lazio: Leao decisivo, Nkunku evanescente

Milan news 24

Published

19 secondi ago

on

By

Leao

Pagelle Milan Lazio, tutti i voti ai calciatori rossoneri dopo il match giocato a San Siro

Tutti i voti ai calciatori del Milan dopo la gara giocata contro la Lazio

TOP: Leao

FLOP: Nkunku

Maignan 6.5: Ci mette le mani quando serve

Tomori 6.5: Stasera versione assist man

Gabbia 6: Qualche sbavatura ma se la cava

Pavlovic 6: Partita di sostanza

Saelemaekers 6.5: Va a fiammate

Fofana 5: Manca a livello tecnico in diverse occasioni – 68′ Loftus-Cheek 6: Si nota in qualche circostanza

Modric 6: Qualche errore insolito per lui

Rabiot 6.5: Con lui il centrocampo cambia

Bartesaghi 7: Sforna una marea di cross e corre moltissimo

Nkunku 5: Fatica tanto a trovare la posizione – 82′ Ricci sv

Leao 7: La sua zampata decide il match ma c’è molto altro

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.