Pagelle Milan Lazio: Leao decisivo, Nkunku evanescente
Pagelle Milan Lazio, tutti i voti ai calciatori rossoneri dopo il match giocato a San Siro
TOP: Leao
FLOP: Nkunku
Maignan 6.5: Ci mette le mani quando serve
Tomori 6.5: Stasera versione assist man
Gabbia 6: Qualche sbavatura ma se la cava
Pavlovic 6: Partita di sostanza
Saelemaekers 6.5: Va a fiammate
Fofana 5: Manca a livello tecnico in diverse occasioni – 68′ Loftus-Cheek 6: Si nota in qualche circostanza
Modric 6: Qualche errore insolito per lui
Rabiot 6.5: Con lui il centrocampo cambia
Bartesaghi 7: Sforna una marea di cross e corre moltissimo
Nkunku 5: Fatica tanto a trovare la posizione – 82′ Ricci sv
Leao 7: La sua zampata decide il match ma c’è molto altro