Tomori, fino ad ora ha convinto ma Maldini deve decidere: Pioli riflette

Tomori, si avvicina per lui una convocazione con tanto di titolarità, molto probabilmente al posto di Romagnoli, apparso stanco ultimamente. Secondo il Corriere della sera di oggi sarà lui a scendere in campo domani dal primo minuto al posto di Romagnoli ed in coppia con kjaer.

RISCATTO O NO- Il quotidiano pone l’attenzione sul riscatto del giocatore, 28 milioni di euro per averlo a titolo definitivo dal Chelsea. Doppia occasione per il giocatore, dato che in questo momento anche per Pioli potrebbe essere sicuramente l’ideale per sostituire il capitano, quindi una doppia motivazione per schierarlo, l’altra come detto, riguarda la necessità di Maldini di far giocare un giocatore che vorrebbe riscattare.