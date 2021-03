Milan, Pioli pronto ad aprire una rivoluzione in difesa: test a Verona

Milan, Pioli pronto ad aprire una rivoluzione: test a Verona a causa delle certezze venute meno negli ultimi tempi proprio dalla difesa

Milan, Pioli pronto ad aprire una rivoluzione: test a Verona a causa delle certezze venute meno negli ultimi tempi proprio dalla difesa.

COME A ROMA- Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, come a Roma contro i giallorossi, Romagnoli anche a Verona potrebbe finire in panchina. “Al suo posto- si legge a pag. 51-in coppia con Kjaer, ieri Pioli ha provato Tomori, sul quale Maldini valuta seriamente di investire 28 milioni per riscattarlo dal Chelsea”.

NON UN BUON MOMENTO- “Per Romagnoli- prosegue il quotidiano- in scadenza a giugno 2022, non è un buon momento. Contro l’Udinese, rientrato dopo la panchina dell’Olimpico, ha salvato un gol sulla linea ma non è stato impeccabile sul gol di Becao”.