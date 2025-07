Tassotti confermato, in Milan Futuro con Oddo: pronto il rinnovo. I dettagli

Tassotti sarà ancora l’assistente di Massimo Oddo al Milan Futuro. I dettagli del rinnovo di contratto

Una figura storica del mondo Milan continuerà a legare il suo nome ai colori rossoneri. Mauro Tassotti, ex giocatore e membro insostituibile dello staff tecnico della prima squadra per decenni, proseguirà la sua avventura con il Milan Futuro. La notizia, diffusa da Nicolò Schira sul suo account X, conferma il prolungamento del suo contratto fino al 2027. Tassotti ricoprirà un ruolo chiave, quello di assistente di Massimo Oddo, il mister che guiderà la nuova formazione giovanile del Diavolo.

L’Esperienza di Tassotti al Servizio dei Giovani Rossoneri

Il rinnovo di Mauro Tassotti non è una semplice formalità, ma un tassello importante nella costruzione del progetto Milan Futuro. Tassotti, terzino destro iconico del Milan degli Invincibili di Arrigo Sacchi e Fabio Capello, ha vestito la maglia rossonera per ben 17 stagioni, conquistando trofei nazionali e internazionali. Dopo il ritiro dal calcio giocato, ha intrapreso una lunga e proficua carriera nello staff tecnico della prima squadra, ricoprendo ruoli di vice allenatore al fianco di tecnici del calibro di Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri e Filippo Inzaghi. La sua profonda conoscenza del club, la sua esperienza sul campo e la sua capacità di leggere le situazioni di gioco lo rendono una risorsa inestimabile.

La sua presenza al fianco di Massimo Oddo, ex difensore rossonero e campione del mondo nel 2006 con la Nazionale italiana, sarà fondamentale per la crescita dei giovani talenti. Oddo, che vanta già esperienze come allenatore con Pescara e Udinese, potrà contare sull’occhio esperto di Tassotti per sviluppare al meglio i ragazzi del Milan Futuro, un progetto mirato a creare un ponte più solido tra il settore giovanile e la prima squadra.

Il Progetto Milan Futuro e il Ruolo Strategico di Tassotti

Il Milan Futuro, che rappresenta una sorta di squadra B, è un’iniziativa strategica voluta dal club lombardo per garantire ai propri giovani calciatori un percorso di crescita più strutturato, con l’opportunità di confrontarsi in un campionato competitivo prima di tentare il salto nel calcio professionistico di alto livello. In questo contesto, l’esperienza di Tassotti sarà cruciale.

Il suo ruolo di assistente permetterà ai ragazzi di attingere direttamente dalla sua vasta conoscenza tattica e dalla sua mentalità vincente, elementi indispensabili per forgiare i campioni del domani. La continuità della figura di Tassotti all’interno dell’organizzazione rossonera è un segnale forte della volontà del Milan di valorizzare le proprie leggende e di mantenere un filo conduttore tra passato, presente e futuro. I tifosi del Diavolo possono guardare con fiducia a questo connubio di esperienza e gioventù, nella speranza di vedere sbocciare nuovi talenti sotto la guida di chi ha già scritto pagine importanti della storia rossonera