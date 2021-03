Verona-Milan, probabili formazioni: due giorni per eliminare un dubbio che molto probabilmente seguirà Pioli fino a domenica mattina

Verona-Milan, probabili formazioni: due giorni per eliminare un dubbio che molto probabilmente seguirà Pioli fino a domenica mattina. Intanto andiamo a vedere quelle che potrebbero essere le probabili scelte dei due tecnici, secondo goal.com.

DUBBIO- Il dubbio che molto probabilmente seguirà Pioli fino a ridosso della gara riguarderà l’attacco, sterile negli ultimi tempi se non per i calci di rigore che fino ad ora hanno salvato il salvabile. Al centro dell’attacco Leao, pessima la sua gara con l’Udinese, a sinistra Rebic, anche in questo caso una prova non buona. Che fare?

VERONA (3-4-2-1)- Silvestri; Magnani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

MILAN (4-2-3-1)- G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Rebic; Leão.