Verona, occasione Milan ma sempre con assenze pesanti, il Corriere della sera di questa mattina fa il punto assenze in casa rossonera. Il quotidiano parte da una dichiarazione di Pioli, il quale ammette parte del problema, legato alle assenze: «Ci sono mancati Ibrahimovic e Mandzukic».

ASSENZE PESANTI- Il Corriere sottolinea l’assenza dei due giocatori anche per la trasferta di Verona, assenza completata dalla mancanza di altri elementi chiave, fonte dell’altalena di risultati nei quali il Milan si è smarrito: “Mancheranno ancora Ibra, Mandzukic, Calhanoglu e Bennacer”.

OCCASIONE- Di sicuro Verona non sarà una gita di piacere, la città è bellissima ma la squadra di Juric non perdona, ne sa qualcosa la Juventus, fermata recentemente sull1-1. Juve che domani affronterà la Lazio, mentre per l’Inter ci sarà l’Atalanta lunedì sera. Probabile che una delle due perda punti, il Milan invece dovrà farne tre per non dover mettere in discussione anche l’obiettivo Champions.