Tomori: «È stata una bella partita. Peccato non aver segnato»

Fikayo Tomori ha parlato ai microfoni di Rai Sport, al termine del pareggio tra Inghilterra e Italia. Ecco le sue parole

Fikayo Tomori ha parlato ai microfoni di Rai Sport, al termine del pareggio tra Inghilterra e Italia. Ecco le sue parole:

«È stata una partita bellissima, peccato non aver segnato. In Inghilterra il modo di difendere è un poò diverso rispetto a quello in Italia, ma comunque qui c’è qualcosa che posso portare per la squadra e per me stesso»