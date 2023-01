Tomori e la festa scudetto: «Era semplicemente fuori dal mondo». Le parole del difensore rossonero

Fikayo Tomori ha parlato ai microfoni del canale youtube “Players’ Tribune Football” della festa scudetto. Ecco le parole del difensore del Milan:

«Mi ricordo che ho guardato fuori dal pullman e c’erano così tanti tifosi. Ci abbiamo messo cinque ore e mezza per fare cinque chilometri. C’erano troppi tifosi, era pazzesco. Poi siamo arrivati al Duomo non riuscivamo a vedere nulla. C’era una marea di persone. Potevi sentire il loro amore e cosa significasse per loro. Per me è stata la gioia più grande. Loro ci supportano in ogni occasione e per tutta la stagione. Sicuramente ci hanno aiutati a vincere. È una cosa difficile da spiegare per chi non c’era. Era semplicemente fuori dal mondo».