Tomori a Dazn: «Vogliamo trovare continuità dopo il derby. Sul lavoro dei difensori dico che...»

Tomori, difensore rossonero, ha parlato a Dazn, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Milan e Lazio



Nel pre-partita di Milan-Lazio, il difensore rossonero Fikayo Tomori è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il momento della squadra. Riguardo la settimana successiva al Derby, Tomori ha adottato un approccio pragmatico e concentrato, mettendo subito in chiaro che non c’è tempo per festeggiamenti: “Testa bassa e pedalare, perché era una bella partita per noi, però è stata una partita. Ne dobbiamo fare ancora altre per migliorare e finire dove vogliamo al termine della stagione.” Questa dichiarazione evidenzia la mentalità di Allegri che punta alla concretezza e alla continuità.

Il difensore ha poi confermato che la squadra sta trovando un crescente piacere e determinazione nei duelli fisici, un chiaro segnale della ritrovata solidità difensiva e della compattezza di squadra.

Tomori: L’Unità Della Squadra Chiave della Solidità Difensiva

Tomori ha spiegato che la carica agonistica non è limitata al reparto arretrato: “Sì, certo, non solo noi difensori ma anche tutta la squadra.” Il difensore ha sottolineato come la capacità di non subire gol sia un lavoro corale, che unito alla qualità offensiva dei compagni, rende il Milan una squadra temibile. “Non subiamo gol, abbiamo attaccanti forti che possono fare la differenza davanti alla porta avversaria,” ha aggiunto, concludendo con l’obiettivo della serata: “Stasera vogliamo continuare” questo trend positivo. Le parole di Tomori confermano che la disciplina tattica e la ritrovata unione sono gli elementi chiave su cui il Milan fa affidamento per affrontare e superare una squadra ostica come la Lazio.