Toldo: «Bello vedere un campionato così in battaglia»

Francesco ha parlato a Radio 1 durante Radio Anch’Io Sport: le dichiarazioni dell’ex portiere dell’Inter. Ecco le sue parole sulla lotta scudetto:

«Bello vedere un campionato così in battaglia, credo che per i tifosi sia lo sport quotidiano vedere le squadre così vicine. Sono felice per l’Inter perché ha riordinato le idee. Non pensavo che Inzaghi facesse così bene, bisogna dargli merito perchè non era scontato. E’ giusto vedere battaglia in campionato e non solo una squadra che domina».

